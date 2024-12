Temat świątecznych paczek rozgrzewa internet do czerwoności. Wiele osób niezwykle ciekawi, co znane firmy szykują dla pracowników. W tym roku głośno było już m.in. o paczkach z Biedronki i Lidla. Spora część internautów stwierdziła, że prezenty przygotowane przez pierwszy z wymienionych sklepów były atrakcyjniejsze. A jak na ich tle wypada Rossmann?

REKLAMA

Zobacz wideo Co sądzą przechodnie?

Co znalazło się w paczce świątecznej Rossmanna? Internauci piszą o braku kosmetyków

Unboxing paczki z Rossmanna zaprezentował na TikToku znany z tutoriali makijażowych Jacek Musiał. W pudełku znalazł kawę w ziarnach, piernikową choinkę, kajmak o smaku orzechowym, wino, które - jak podkreślił - w paczce pojawia się co roku, świąteczne skarpetki z logo Rossmanna, a także książkę. Użytkownik TikToka zaznaczył, że bardzo cieszy się z paczki. Dodał także, że oprócz wymienionych upominków otrzymał także bonus pieniężny.

Internauci bardzo szybko zareagowali na nagranie tiktokera. Wielu z nich pisało, że to bardzo miły gest i chwaliło zawartość paczki. Pojawiło się jednak sporo komentarzy od osób, które zwróciły uwagę, że drogeria nie podarowała pracownikom żadnych kosmetyków ani bonu na zakupy w sklepie. "Fajna paczuszka, ale że nikt nie pomyślał o bonie na zakupy do drogerii?", "Ogólnie bardzo spoko, ale dla mnie Rossman = kosmetyki, więc szkoda, że czegoś nie dorzucili, chociaż kremu do rąk", "Myślałam, że będzie coś fajnego do kąpieli" - czytamy.

ZOBACZ TEŻ: Franczyzobiorca Żabki pokazał zawartość świątecznej paczki. Pracownicy oburzeni

Internauci chwalą paczki z Biedronki. Co jest w środku?

Wiele osób wciąż wskazuje paczki z Biedronki jako jedne z najlepszych. Na jakie podarunki mogli liczyć pracownicy sklepu? Otrzymali zestaw akcesoriów kuchennych, a także bon na kilkaset złotych. Na jednym z nagrań, które trafiło na TikToka, zatrudniony w dyskoncie mężczyzna wyjął z pudełka m.in. stojak z przyprawami, cukierki, a także patelnie. Inna użytkowniczka TikToka podzieliła się z kolei zawartością paczki dla dziecka w przedziale wiekowym 11-18 lat. Znalazły się w niej m.in. słuchawki bezprzewodowe, kubek termiczny oraz układanka logistyczna.