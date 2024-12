Od cen świątecznej wyżerki Wachowicz aż boli głowa. Makowiec straszy

Do świąt Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu. Jednym z ich najważniejszych elementów są tradycyjne potrawy, które obowiązkowo muszą znaleźć się na wigilijnym stole. Jeśli nie chce się wam samemu ich przygotowywać, możecie się w nie zaopatrzyć w restauracjach znanych gwiazd. Świąteczne menu oferuje m.in. królowa "Kuchennych Rewolucji" Magda Gessler, czy też Ewa Wachowicz, która także jest gwiazdą wielu kulinarnych formatów. Jest to jednak spory wydatek, który może porządnie przetrzebić portfel przed świętami.

Zobacz wideo Ewa Wachowicz o cenie pączków u Gessler. 22 zł to dużo, czy mało?

Świąteczne menu w restauracji Ewy Wachowicz. Cena makowca przyprawia o zawrót głowy

Co roku świąteczne propozycje dań sygnowane nazwiskami największych gwiazd wzbudzają powszechne zainteresowanie i wywołują oburzenie wygórowanymi cenami. Propozycję świątecznych dań właśnie opublikowała w sieci restauracja "Zalipianki" Ewy Wachowicz. Już od początku grudnia podczas świątecznego kiermaszu można zamówić klasyczne dania wigilijne.

Przygotowaliśmy dla was tradycyjne, świąteczne potrawy, które wypełnią wasz dom aromatem Wigilii i wyjątkowym smakiem

- czytamy na Facebooku. W menu nie mogło zabraknąć śledzi. Klasyczne śledzie w oleju, czy też wersja w śmietanie z cebulą i jabłkiem to koszt 70 złotych za kilogram. Wśród tradycyjnych dań w menu Wachowicz pojawia się także karp po żydowsku. Za jedną porcję trzeba zapłacić 30 zł. Wśród propozycji nie mogło zabraknąć absolutnego świątecznego klasyka, czyli sałatki jarzynowej. Kilogram tego przysmaku kosztuje 60 zł. Obowiązkowo na świątecznym stole muszę się znaleźć także pierogi i uszka. Pierogi z kapustą i grzybami to cena 80 zł za kilogram. Najdroższymi propozycjami w menu zaproponowanym przez restaurację Zalipianki są ciasta. 180 zł kosztuje jedna sztuka makowca. Za sernik z lukrem cytrynowym i bakaliami zapłacimy taką samą cenę. Co jeszcze znajdziemy wśród propozycji? Bigos, szynkę nadziewaną słoniną, czosnkiem i wędzoną śliwką oraz roladę wieprzową z grzybami. Każda z tych potraw to koszt 90 zł. Skusicie cię na którąś z propozycji?

Ewa Wachowicz zatrudniła w restauracji swoją córkę. "Zaczynała od najniższego szczebla"

Ewa Wachowicz ma już dorosłą córkę, którą niedawno zatrudniła w swojej restauracji. Aleksandra jest owocem związku byłej Miss Polonii z dziennikarzem Przemysławem Osuchowskim. Ma już 24 lata i studiuje budownictwo na Politechnice Krakowskiej. Córka celebrytki stroni od show-biznesu, ale obie panie kochają gotowanie. Wachowicz umożliwiła jej pracę w swojej restauracji. - Tak, zatrudniłam córkę, ale nie powiem, w jakim charakterze - zaczęła w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Następnie zdradziła więcej szczegółów. - Mogę zdradzić jedynie, że zaczynała od najniższego szczebla, czyli od pomocy kuchennej. Obierała ziemniaki, kroiła marchewkę. Awansowała i ma już inne obowiązki. Teraz już współpracuje w innym charakterze - dodała. Więcej przeczytasz tutaj: Ewa Wachowicz ma 24-letnią córkę. Zatrudnia ją w swojej restauracji. "Awansowała"