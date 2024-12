Daniel Martyniuk od jakiegoś czasu jest mężem Faustyny. O ich kosztownym weselu rozpisywały się media w całej Polsce. Wcześniej syn Zenona Martyniuka był już w związku małżeńskim. Jego byłą ukochaną jest Ewelina, z którą doczekał się córki Laury. Rozprawa rozwodowa przebiegła w atmosferze skandalu. Danuta Martyniuk nie miała wtedy litości dla swojej byłej synowej. Powiedziała w rozmowie z dziennikarzami przed budynkiem sądu, że dziewczyna chciała "złapać Martyniuków na kasę". Później ją przepraszała na łamach "Super Expressu". Wygląda na to, że relacje Danuty Martyniuk z Eweliną znacznie się poprawiły. Żona muzyka chce odwiedzić byłą synową i wnuczkę.

Faustyna jest zazdrosna o byłą żonę Daniela Martyniuka? Danuta Martyniuk odwiedzi ją w mikołajki

Danuta Martyniuk w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o planach na mikołajki. Okazało się, że z tej okazji chce odwiedzić wnuczkę Laurę. Co więcej, żona Zenona zobaczy się również z byłą synową Eweliną. Wyszło na jaw, że Faustyna rzekomo nie jest zadowolona z tego faktu. Wygląda na to, że obecna żona Daniela Martyniuka może być nieco zazdrosna o kontakt teściów z jego byłą ukochaną. Problemem jest nawet opublikowanie zdjęcia Laury w sieci. "Jak tylko gdzieś pokażę zdjęcie Laury, od razu dostaję SMS z pretensjami. Nie rozumiem tego, przecież to nasza wnuczka i naturalne jest, że mam kontakt z jej mamą Eweliną" - mówiła Danuta Martyniuk "Faktowi".

Danuta Martyniuk szczerze o relacji z byłą żoną syna. Padły mocne słowa

Danuta Martyniuk otworzyła się na temat relacji z Eweliną. Wyszło na jaw, że panie dogadują się wręcz bardzo dobrze. Ich bliski kontakt z pewnością nie jest powodem do radości dla Faustyny. Żona muzyka zapewnia jednak, że chodzi głównie o relacje z wnuczką. Nie zamierza ukrywać swojej sympatii do byłej synowej. "Ewelina pracuje, ale mam nadzieję, że jak będzie miała jakiś urlop, to przyjedzie do mnie z Laurą. My żyjemy z nią i jej rodziną w dobrych relacjach, pomimo ostrych słów, jakie kiedyś padły. Przyznam, że byłam wtedy nakręcona i w nerwach. Ja Ewelinę bardzo lubię i nie chciałam tego rozwodu, ale to nie była moja decyzja" - mówiła w wywiadzie z "Faktem".