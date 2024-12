Robert Lewandowski przez wielu uznawany jest za najlepszego piłkarza w historii Polski. 36-latek jest obecnie napastnikiem FC Barcelony i cały czas pełni funkcję kapitana reprezentacji naszego kraju. Nie dziwi więc, że w mediach społecznościowych zgromadził spore grono obserwatorów. W najnowszym poście opublikował kilka kadrów z sesji zdjęciowej. Fani nie kryli zachwytu!

Zobacz wideo Reprezentacja bez Lewandowskiego? Żelazny: My zapominamy czasami kim on jest

Robert Lewandowski na najnowszych zdjęciach pręży muskuły. Fani zachwyceni

Robert Lewandowski postanowił podzielić się z obserwatorami na Instagramie efektami sesji zdjęciowej, która odbyła się już jakiś czas temu. "Mały powrót do chwili spoza boiska - ta sesja zdjęciowa była już jakiś czas temu, ale to była fajna odmiana!" - napisał uznany piłkarz. Na kadrach możemy zobaczyć go w różnych odsłonach. Na pierwszej fotografii napastnik pręży muskuły w pulowerze. Na kolejnych zdjęciach Lewandowski jawi się jako model, już w garniturze, jak również płaszczu i kurtce. Zdjęcia nie przeszły bez echa. W komentarzach fani nie mogli przestać chwalić sportowca. "Robercik jak zawsze majestatyczny", "Czyż to nie urocze?", "Wyglądasz świetnie!", "Lewy, nikt nie jest lepszy!" - czytamy pod postem. Emotkę przedstawiającą serce zostawiła również żona napastnika, tym samym wyrażając aprobatę.

U Lewandowskich nastały święta. Jak wygląda ich choinka?

Lewandowscy poczuli już atmosferę zbliżających się świąt. Jak niedawno wyznała Lewa, w Hiszpanii brakuje im tego świątecznego klimatu. - Za tym tęsknimy bardzo. Tutaj nie czuć tych świąt. Zastanawiałam się nawet czy rozstawiać choinkę - wyjawiła w "halo tu polsat". Piłkarz i trenerka fitness nie mogli się jednak powstrzymać - w ich posiadłości mimo wszystko pojawiła się choinka! Celebrytka opublikowała nagranie, na którym z całą rodziną ozdabiają drzewko. Wyglądało na to, że doskonale się przy tym bawią. Ozdoby na choince Lewandowskich w tym roku mają różne kolory. Można dostrzec czerwony, złoty oraz srebrny. Szczególnie ważnym elementem są ogromne kokardy na drzewku. Oprócz nich pojawiły się też ozdoby w kształcie kwiatów. Nie można zapomnieć o bombkach w różnorodnych rozmiarach.