Sandra Hajduk na co dzień znana jest przede wszystkim jako gospodyni "Dzień dobry TVN". Obecnie prowadzi śniadaniówkę u boku Macieja Dowbora. Dziennikarka pojawiła się na pokazie mody Mariusza Przybylskiego i porozmawiała z reporterką Plotka. Oceniała zmiany w "Pytanie na śniadanie", a w pewnym momencie zaliczyła wpadkę. Jej stylizacja nie dotrwała do końca pokazu.

Zobacz wideo Hajduk o zmianach po odejściu Dobrzyńskiej z "PnŚ". Ależ słowa o Nowickim!

Sandra Hajduk ocenia zmiany w "Pnś". Nagle jej stylizacja się posypała!

Reporterka Plotka postanowiła zapytać Sandrę Hajduk o zmiany, które nastąpiły w "Pytaniu na śniadanie". Kinga Dobrzyńska nie jest już szefową programu, a na antenę powrócił Łukasz Nowicki, który prowadzi śniadaniówkę z Joanną Górską.Niedługo u boku Roberta Stockingera zadebiutuje Krystyna Sokołowska - Miss Polonia 2022. Co gospodyni "Dzień dobry TVN" sądzi o zmianach w porannym programie emitowanym na TVP2. - Jestem najlepszym dowodem na to, że zmiany w telewizjach śniadaniowych się dzieją i mają czasami miejsce wśród par. Par, które czasami są bardziej zgrane, czasami mniej. Czasami trzeba dokonać tej zmiany. Czasami producent programu ma nieco inną wizję programu, niż mają prowadzący. Czasami jest odwrotnie - oceniła prezenterka.

- Nie wiemy, jakie są kulisy tej zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Może Asia i Robert chcieli takiej zmiany. Ja uważam, że z punktu widzenia widza, a to widz jest najważniejszy w tym całym ambarasie, to dobrze. Telewizja musi żyć. Musi być dynamiczna. Czasy się zmieniły i o ile kiedyś widz... - wypowiedź Hajduk przerwał... spadający kolczyk! - Aż mi z wrażenia kolczyk leci - zażartowała dziennikarka. - O ile widz lubił się przyzwyczaić do pary, która prowadzi program od dziesięciu lat, o tyle uważam, że dzisiaj jest nieco inaczej. Ludzie chcą tej dynamiki w telewizji. Życzę Asi i Robertowi, bo oboje znam, wszystkiego dobrego w nowych parach, nie znam nowej partnerki Roberta. (...) Nie mogę jej oceniać jako dziennikarki, pożyjemy zobaczymy - podkreśliła gwiazda TVN.

Co Sandra Hajduk sądzi o powrocie Łukasza Nowickiego do śniadaniówki?

W rozmowie z Sandrą Hajduk dziennikarka Plotka zapytała również o to, co prezenterka sądzi o powrocie Nowickiego do "Pytanie na śniadanie"? - Jeżeli miał na to ochotę i dano mu na to przestrzeń no to super. Każdy by tak chciał, robić to co lubi. Myślę, że Łukasz nie przyjąłby tej propozycji, gdyby tego nie lubił. Ja jestem fanką tego, w jaki sposób Łukasz Nowicki prowadzi program. Uważam, że jest na tyle już doświadczony latami pracy w tym formacie, że wie, jak to robić. I szczerze mówiąc, lubiłam parę Asi i Roberta, ale ta zmiana może ich zbudować jako jeszcze lepszych prowadzących i tego im życzę - podsumowała gospodyni śniadaniówki TVN.