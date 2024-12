Kaczorowska przemilczała ważną informację? Pela dowiedział się z mediów

Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela podjęli decyzję o rozstaniu, co odbiło się szerokim echem w mediach. Para swego czasu uchodziła za idealną i chętnie opowiadała w mediach o łączącym ich uczuciu. Ich dobre relacje to już historia, o czym najlepiej świadczy m.in. wywiad tancerza w programie "Dzień dobry TVN", który wspominał treść wiadomości SMS od żony, którą dostał na kilka dni przed rozstaniem, która zupełnie nie zapowiadała rozpadu związku, wręcz przeciwnie. Po potwierdzeniu rozstania Agnieszka Kaczorowska rzuciła się w wir kolejnych wyzwań zawodowych i nie zwalnia tempa. W planach ma nowe przedsięwzięcie. Jak się okazuje, Maciej Pela jest niedoinformowany i nie wie, że jego była partnerka wybiera się na Bali.

Agnieszka Kaczorowska ma w planach kolejny projekt. Celebrytka wybiera się na Bali

Maciej Pela po rozstaniu z Kaczorowską wrócił do swojej największej pasji, jaką jest taniec. Celebrytka również nie próżnuje w tej dziedzinie i właśnie postanowiła zorganizować wraz ze swoimi obserwatorkami wyjazd na Bali, gdzie chce zrealizować warsztaty taneczne. Kurs planowany jest na maj przyszłego roku, a jego koszt to 5 tys. złotych. Jak sama zapowiedziała, nie będzie to tylko kurs tańca, ale także pewnego rodzaju terapeutyczne przedsięwzięcie pozwalające na wzięcie chwili oddechu.

Nigdy nie byłam na Bali, więc z wielką radością zgodziłam się (...) Odpoczniemy, potańczymy, będziemy się bawić najwspanialej

- napisała Kaczorowska na Instagramie.

Maciej Pela nie ma pojęcia o planach byłej partnerki. "Nie było ze mną nic uzgadniane"

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska dzielą się opieką nad córkami. Para wielokrotnie podkreślała, że nie chce, aby dziewczynki w jakikolwiek sposób ucierpiały na ich rozstaniu, więc to właśnie ze względu na nie, to ważne dla byłych partnerów, aby zachować dobre stosunki. Wyjazd za granicę Kaczorowskiej najprawdopodobniej oznacza, że w tym czasie to właśnie Pela zajmie się dziećmi. Jak się jednak okazuje, tancerz wyjawił w rozmowie z jednym z portali, że nic nie wie o planach swojej żony. - O wyjeździe Agnieszki na Bali dowiaduję się od was. Nie było ze mną jeszcze nic uzgadniane i dlatego nie wiem, kiedy ona jedzie, dlaczego jedzie i z kim - powiedział w rozmowie z portalem ShowNews.pl.

