Adam Małysz część zarobionych w sporcie pieniędzy zainwestował w dom marzeń. Upatrzył sobie malownicze miejsce w Wiśle, w którym wybudował oazę dla siebie i najbliższych. Sami zobaczcie, jak mieszka skoczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz i jego powrót na skocznię

Adam Małysz zbiera siły w przestronnym domu. Co za wygoda!

Część pomieszczeń w domu Adama Małysza możemy podejrzeć na Instagramie. W oczy rzuca się z pewnością kuchnia z nowoczesnymi sprzętami, blatami oraz widokiem na duży ogród. Zieloną przestrzeń widać także z innych pomieszczeń. Kuchnia została połączona z jadalnią i częścią wypoczynkową z kominkiem, gdzie Małysz relaksuje się z żoną, córką i pupilami. Widzimy we wnętrzu wiele kolorów - od białego, brązowego po turkusowy. Z kolei kanapa, na której sportowiec często się relaksuje, jest w kolorze granatowym. Ważnym elementem wystroju jest ponadto srebrny żyrandol. W tym miejscu Małysz podpisuje także autografy, co uwiecznił na Instagramie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Zdjęcie Małyszów z obrączkami wywołało falę spekulacji. Już wszystko jasne!

Spory ogród i taras. Małysz pilnuje porządku osobiście

W przerwie od oglądania sportowych spotkań w telewizji Adam Małysz może sprawnie przejść z salonu na taras i następnie do ogrodu. Ta powierzchnia robi wrażenie - cały dom otoczony jest zielenią. Kiedy jest dobra pogoda, skoczek może odprężyć się w świetnych warunkach na meblach ogrodowych pod zadaszeniem. Co ciekawe, Małysz nie boi się prac związanych z dbaniem o wygląd posesji. Wiele razy naprawiał usterki samodzielnie. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" wspomniał więcej o pracy fizycznej. - Nauczyłem się funkcjonować na pewnym poziomie i wiem, że trudno przyzwyczaić się do niższego. Na szczęście lubię pracować na wysokich obrotach i kiedy mam wolne, brakuje mi zgiełku. (...) Wypracowałem sobie pozycję i stać mnie na to. Nikomu nic nie zabrałem. Gdybym jednak był zmuszony do pracy fizycznej, dałbym radę. Zresztą, często wsiadam na koparkę czy traktor. Odśnieżam chodnik, a gdy nasypie dużo, to czyszczę całą ulicę ciągnikiem. Ludzie mi machają, a ja zasuwam. Nie dałem się zwariować, nie zmieniam się - wyznał Małysz w 2018 roku. Kadry z jego posesji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.