Nie żyje Ryszard Poznakowski. Były członek Trubadurów miał 78 lat

Ryszard Poznakowski urodził się w 1946 roku. Dał się poznać jako wybitny muzyk, kompozytor oraz aranżer. Występował w zespołach Trubadurzy, Czerwono-Czarni oraz Poznakowski Band. Spod ręki Poznakowskiego wyszły wielkie hity, takie jak: "Znamy się tylko z widzenia" oraz "Bądź dziewczyną moich marzeń". Muzyk zmarł w wieku 78 lat.

Ryszard Poznakowski nie żyje. "Zostawił nam piękną muzykę"

Informację o śmierci Ryszarda Poznakowskiego potwierdził Piotr Iwicki z zarządu SAWP. "Odszedł Ryszard Poznakowski. Ikona polskiej muzyki rozrywkowej, mój znakomity kolega z zarządu SAWP, jego szef. Wielki znawca i praktyk prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. A tak najzwyczajniej, piękny, mądry człowiek. Kolega. Rysiu, tego się nie robi kotu" - napisał Piotr Iwicki w mediach społecznościowych.

Wiele artystów postanowiło pożegnać Poznakowskiego. Był on niezwykle ważną postacią w branży muzycznej. Głos zabrali m.in. członkowie Budki Suflera. "Minionej nocy, po nierównej walce człowieka z chorobą odszedł Ryszard Poznakowski. (...) 15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie "Czarodzieje i hipisi". Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju, Ryśku" - czytamy na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku. "Odszedł od nas na zawsze nasz największy przyjaciel Trubadur - Rysio Poznakowski" - napisał Marian Lichtman.

Ryszard Poznakowski żegnany przez fanów. Poruszające słowa

Śmierć Ryszarda Poznakowskiego poruszyła nie tylko branżą muzyczną, ale także fanami kompozytora. Postanowili pożegnać go w mediach społecznościowych. "Wielka postać, ktoś napisał ładnie, że najlepsi odchodzą", "Bardzo przykra wiadomość", "To wielka strata dla muzyki i kultury", "Twoje piosenki zostaną z nami na zawsze. Dziękujemy", "Ogromna strata i bardzo smutna wiadomość", "Nie dowierzam", "Sprawiał wrażenie bardzo życzliwego człowieka. Niezwykle przykro słyszeć o jego śmierci" - czytamy w komentarzach na Facebooku.