30 listopada odbył się Bal Fundacji TVN, na którym pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Wszyscy postawili na wyjątkowe kreacje. Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w długiej i czarnej sukni wieczorowej. Julia Wieniawa wybrała cukierkowy styl i brylowała na balu w różowej sukience. Chociaż celebrytki zwróciły uwagę fotoreporterów, to redaktor modowy, stylista i stylista fryzur Michał Musiał był zachwycony innymi stylizacjami. Kto wypadł najlepiej?

Agnieszka Dygant zachwyciła. "Niczym nie odbiega od..."

Michał Musiał nie krył zachwytu czerwoną kreacją Agnieszki Dygant. Nie tylko sukienka aktorki przykuła uwagę. - Agnieszka Dygant tym razem postawiła na czerwoną, minimalistyczną sukienkę. Kreacja aktorki jest bardzo nowoczesna w swojej formie i doskonale wpisuje się w obecne trendy. Głębokie rozcięcie równoważy mocno zabudowana góra, a delikatne sandałki na szpilce optycznie wydłużają całą sylwetkę. Warto zwrócić uwagę także na włosy - gwiazda "Listów do M" zdecydowała się na naturalną, lekką fryzurę. Nie ma tu zbyt mocnego "wyczesania" i tony lakieru. Stylizacja Agnieszki niczym nie odbiega od hollywoodzkich looków. Czerwone cekiny zrobiły robotę - powiedział w rozmowie z nami.

Agnieszka Woźniak-Starak na różowo. "Nie ma tu mowy o przypadku"

Ekspert wyróżnił także Agnieszkę Woźniak-Starak, która postawiła na różową kreację. Zwrócił uwagę na fason sukienki prezenterki. - Agnieszka Woźniak-Starak na tegoroczny bal wybrała pastelowy róż. Kreacja dziennikarki zwraca uwagę nie tylko kolorem, ale również nieoczywistym fasonem. Luźna góra nadała nonszalancki charakter i odrobinę tajemniczości. Kropką nad i okazały się: bogato zdobiona torebka i ponadczasowe sandałki na wysokim obcasie. Dziennikarka uzupełniła wieczorowy look połyskującą biżuterią i elegancką fryzurą. Zdecydowała się na naturalnie ułożone fale, które dodały włosom objętości. Widać, że całość została dobrze przemyślana. Nie ma tu mowy o przypadku - powiedział nam Michał Musiał.

Joanna Przetakiewicz nie zawiodła. "Po raz kolejny wykazała się..."

Trzecią gwiazdą wyróżnioną przez Michała Musiała jest Joanna Przetakiewicz. Stylista stwierdził, że to kolejna kreacja projektantki, która zasługuje na uwagę. - Joanna Przetakiewicz tym razem postanowiła zagrać va banque. Pokazała się w długiej, czarnej kreacji. Kolorystyka należała do zachowawczych, lecz obok mocno objętościowych piór trudno było przejść obojętnie. Suknia projektantki z pewnością nie należała do skromnych. Przetakiewicz ograła ją w dość surowy sposób - postawiła na bardzo lekki, naturalny makijaż i zrezygnowała z okazałej biżuterii. Jedynym dodatkiem okazała się minimalistyczna, niewielka torebka. Przetakiewicz po raz kolejny wykazała się doskonałym wyczuciem stylu - powiedział nam.