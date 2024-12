Katarzyna Dowbor chętnie wypowiada się o dzieciach, a szczególnie o znanym prezenterze, który pracuje dla TVN. Rzadko jednak mówi o sferze relacji z mężczyznami. Za dziennikarką trzy małżeństwa, z czego drugie budzi wiele pytań.

Katarzyna Dowbor i jej drugi mąż. Nie ma do powiedzenia o nim nic miłego

Dziennikarka poślubiła w 1982 roku Janusza Atlasa. To małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu, gdyż zakończyło się formalnie w 1989 roku. Dowbor poznała przyszłego partnera w radiowej Trójce, gdzie zdobywała doświadczenie dziennikarskie. "Janusz wypatrzył mnie na korytarzu w Trójce i odkąd mnie zobaczył, kombinował, jakby mnie tu poderwać. A mnie on nie interesował. Dziesięć lat starszy ode mnie, chudy, długi, nie w moim typie" - wspominała dziennikarka w książce "Mężczyźni mojego życia". Podczas kolacji, na której była też Monika Olejnik, Atlas wyraźnie adorował Dowbor. Miał jednak pewną wadę, która wyszła po czasie, już kiedy był w małżeństwie z młodą prezenterką. "Wszędzie razem i bardzo blisko siebie. Potem okazało się, że przez ten czas Janusz był... zaszyty. Ja tego nie wiedziałam. Nie miałam w ogóle pojęcia, że ma problem. Potem się zaczęło. (...)

Nie panował nad sobą

- wyznała z bólem.

Katarzyna Dowbor miała męża z nałogiem. Był nie do zniesienia

Atlas okazał się być mężczyzną z dużym problemem alkoholowym. Dowbor wiele razy musiała pomagać mu w powrocie do domu. "To nie było łatwe, bo jeździliśmy maluchem. (...) Wepchnięcie go do małego samochodu było trudne, a jak już mi się udało, to Janusz łapał za kierownicę albo trąbił" - wyznała. Były mąż z czasem przestał się kryć z nałogiem i ponadto zdradzał żonę. Dowbor z bólem dodała, że mąż podniósł także na nią rękę. "Zrobił to pierwszy i zarazem ostatni raz. Wzięłam kilka drobiazgów i wyszłam. Jeśli mężczyzna raz to zrobi, to znaczy, że później będzie to robił znowu. Kobieta nie może się na to zgodzić" - przekazała "Super Expressowi". Co ciekawe, Atlas nie chciał na początku zgodzić się na rozwód. Wtedy sytuację zmieniła... kochanka. "Janusz trzy razy oświadczał przed sądem, że mnie kocha i żyć beze mnie nie może. Tak mnie przetrzymał półtora roku. W tym czasie poznał Hannę Bakułę i zaczęła się między nimi miłość" - dodała Dowbor.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.