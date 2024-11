Kasia Moś dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. W 2017 roku artystka reprezentowała Polskę na Eurowizji. Niedawno pochwaliła się radosną informacją. Okazało się, że wraz z partnerem Łukaszem Grabarczykiem spodziewa się dziecka. Fani od razu pospieszyli z gratulacjami. Mało kto domyślał się, że niedługo później Kasia Moś będzie zmuszona przekazać smutną wiadomość. Na profilu wokalistki pojawiło się oświadczenie.

Kasia Moś opublikowała wymowne oświadczenie w mediach społecznościowych. O co chodzi?

Kasia Moś podzieliła się zaskakującym wyznaniem zatytułowanym "Prośba". Okazało się, że od kilku miesięcy kobieta przeżywa koszmar. Wyznała, że wraz z bliskimi, staje się ofiarą "bezprawnych działań, noszących znamiona nękania". "Chcąc chronić siebie i swoją rodzinę przed ich skutkami, zwracam się z apelem do osób, które ważą się je podejmować, o ich natychmiastowe zaprzestanie. Wierząc w sens tzw. "ostatniej szansy", robię to bez publicznego wskazywania tu zainteresowanych z imienia i nazwiska, zwłaszcza że są wśród nich osoby publiczne" - wyznała wokalistka. W komentarzach pojawiły się słowa wsparcia.

Kasia Moś zaapelowała o natychmiastowe zaprzestanie działań. To napisała

Piosenkarka postanowiła zaapelować o zaprzestanie nękania. Wyznała również, co rozumie poprzez te słowa. Kasia Moś bezpośrednio napisała, że prosi o zakończenie "przekazywania osobom postronnym bezprawnych nagrań z jej domu", "wysyłania do niej obraźliwych wiadomości", "pomawiania jej najbliższych", "dyskredytowania dorobku artystycznego" oraz "kolportowania bezprawnie pozyskanych informacji z wrażliwych sfer jej życia". To jednak nie koniec. Nawiązała do swojej ciąży. "To są tylko przykłady działań, których ofiarą padam od wielu miesięcy, a od niedawna stanowią realne zagrożenie dla syna, którego przyjścia na świat oczekuję" - skwitowała Moś. ZOBACZ TEŻ: Widzowie miażdżą Kasię Moś i jej wykonanie kultowego hitu na koncercie wojskowym TVP. "Żal było oglądać" [WIDEO]