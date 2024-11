Ronaldo pokazał zdjęcie zmasakrowanych stóp. Ekspertka zwraca uwagę na jedno [PLOTEK EXCLUSIVE]

Cristiano Ronaldo gra w piłkę od ósmego roku życia. Zaczynał w lokalnym klubie, w którym pracował jego ojciec. Zaledwie dwa lata od debiutu został dostrzeżony i przeniesiony do lepszego zespołu - Nacionalu Madeira. Później fani piłki nożnej obserwowali jego dokonania m.in. w Manchesterze United, Realu Madryt oraz Juventusie. Mimo że ma 39 lat, to nie zamierza kończyć kariery i wciąż dostarcza emocji, strzelając gole w saudyjskim klubie Al-Nassr. Jest tytanem pracy, co można zauważyć, przyglądając się jego zmasakrowanym stopom, które ostatnio pokazał w sieci. Kadr znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewy goni Ronaldo. "Koniec jest gwałtowny"

Ronaldo ma czarne paznokcie. "Nie ma absolutnie nic niepokojącego w wyglądzie jego stóp"

Postanowiliśmy pokazać ostatnie zdjęcie sportowca podolożce-pielęgniarce Agacie Korgól, znanej na Instagramie jako @agata_leczy_rany. Czy widok stóp Ronaldo powinien martwić? Ekspertka zwróciła uwagę na specyfikę pracy Portugalczyka i przekazała informacje, które z pewnością uspokoją jego fanów. - Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Cristiano pracuje, nie ma absolutnie nic niepokojącego w wyglądzie jego stóp. To, że paznokcie są ciemne, a może i nie być ich wcale, nie jest niczym nadzwyczajnym u piłkarzy - powiedziała w rozmowie z nami. Podobnego zdania jest Dominika Bilik, znana w sieci jako @podologicznie_. Specjalistka powiedziała nam, że występujące na stopach Ronaldo hematomy [krwiaki podpaznokciowe - przyp.red.] nie są niczym nadzwyczajnym u piłkarzy i nie należy się tym aż tak przejmować.

ronaldoOtwórz galerię

Ronaldo dba o wygląd. "Regularnie korzysta z..."

Chociaż stopy Cristiano Ronaldo nie wyglądają najlepiej, to nie można tego samego powiedzieć o innych częściach ciała sportowca. Piłkarz bardzo o siebie dba i korzysta z usług medycyny estetycznej. Anna Kropiwnicka z Ageless Clinic postanowiła przeanalizować dla nas twarz Ronaldo. - Nie mam wątpliwości, że piłkarz regularnie korzysta z zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej w celu wygładzenia zmarszczek mimicznych oraz popularnych teraz i skutecznych stymulatorów, a także wypełniaczy - powiedziała nam. ZOBACZ TEŻ: Ronaldo poprawiał urodę, ale zapomniał zapłacić? Jest pozew. Kwota szokuje