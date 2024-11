Będzie hit? W "Tańcu z gwiazdami" ostrzą zęby na Jolantę Kwaśniewską

Jolanta Kwaśniewska trzymała kciuki za córkę, kiedy ta w 2006 roku walczyła o Kryształową Kulę z Rafałem Maserakiem. Finalnie Ola Kwaśniewska zajęła drugie miejsce, więc otarła się o zwycięstwo. Czy jej mama byłaby w stanie przebić ten wynik? Temu moglibyśmy się przyglądać, gdyby była pierwsza dama dołączyła do uczestników formatu o tańcu.

Jolanta Kwaśniewska w "Tańcu z gwiazdami"? O tym ma marzyć produkcja

Według doniesień zdobytych przez Party.pl była pierwsza dama ma być na wymarzonej liście produkcji "Tańca z gwiazdami". - Produkcja bardzo chce, aby na parkiecie pojawiła się Jolanta Kwaśniewska. To mógłby być pewny sukces oglądalności. To jednak nie wszystko. Z doniesień serwisu wynika, że produkcja "Tańca z gwiazdami" chciałaby do formatu zaangażować także Evę Mingę. - Stacja chce postawić na znane i lubiane osobistości" - czytamy. Z kolei "Super Express" podaje, że być może zobaczymy na parkiecie Magdalenę Narożną. "Pewniakiem" 16. edycji jest z kolei Blanka, która nie kryje podekscytowania formatem. - To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ tańca towarzyskiego jeszcze nie dotknęłam, nie spróbowałam, więc zupełna nowość - zdradziła "Super Expressowi". Nie możecie się doczekać?

"Taniec z gwiazdami" wyznaczył karierę Oli Kwaśniewskiej. Po latach wyznała prawdę

Zarówno droga zawodowa córki Kwaśniewskiego, jak i jej partnera tanecznego, bardzo zmieniła się od wspólnego debiutu na parkiecie. Maserak z tancerza stał się jurorem. Kwaśniewska z kolei działa w mediach na co dzień. - Gdyby nie "Taniec z gwiazdami" pewnie nie wpadłabym też na to, żeby pracować w mediach, bo w mojej rodzinie nikt nie uprawiał wolnego zawodu. A po programie dostałam sporo propozycji i z niektórych zdecydowałam się skorzystać. Nie mogę więc powiedzieć, że żałuję udziału w programie, bo nie wiem, co by było gdyby - tak o wpływie formatu na życie zawodowe mówiła Plejadzie.