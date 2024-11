Marianna Schreiber niczym człowiek-orkiestra od kilku lat podbija show-biznes, nieustannie odkrywając nowe obszary, w których może się wykazać. Poznaliśmy już ją jako "królową freak-fightów", kilka dni temu zawojowała natomiast sieć z pomocą autotune'a, wydając utwór, w którym podsumowuje rozpad małżeństwa zŁukaszem Schreiberem. To jednak nie koniec. Teraz celebrytka ponownie zamierza wkroczyć do politycznego ringu. Hasłem "Marianna 2025" ogłosiła swój start w najbliższych wyborach prezydenckich. Sebastian Drobczyński, ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej na ten moment pesymistycznie spogląda na szanse celebrytki. Widzi jednak światełko w tunelu i rzucił celebrytce wyzwanie. Jaki będzie finał?

Marianna Schreiber bez szans w walce o urząd prezydenta? Ekspert ma dla niej propozycję

Aktywność Marianny Schreiber w sieci budzi ogromne kontrowersje, jednak mimo licznych głosów krytyki, nie zamierza się poddawać i konsekwentnie stawia sobie nowe wyzwania. Choć internauci wskazują, że nie spełnia jeszcze wymaganego wieku, by ubiegać się o urząd prezydenta, żona posła z ramienia PiS zaskoczyła wszystkich ogłoszeniem, że wkrótce stanie do boju - tym razem o najwyższy urząd w Polsce. W najnowszej publikacji na Instagramie celebrytka ujawniła szereg postulatów, które natychmiast wywołały falę dyskusji w sieci. Jak na plany Marianny zapatruje się ekspert ds. marketingu politycznego? Sebastian Drobczyński zwrócił uwagę na jeden szczegół, który może pokrzyżować jej plany. - Ta pani (Marianna Schreiber - przyp.red) może być raczej kandydatem na kandydata na urząd prezydenta, aniżeli kandydatem, który ma realne szanse na objęcie tego urzędu. Zgodnie z ordynacją wyborczą, trzeba ukończyć 35. rok życia, co więcej, wymagane jest zebranie 100 tys. podpisów. Moim zdaniem, pani Schreiber nie spełnia tych warunków - ocenia ekspert. Wyznał jednak, co tak właściwie może stać za decyzją Marianny. Znaczenie ma mieć zyskanie rozgłosu. - To jest fajny manewr, jeśli chodzi o to, żeby znaleźć się w centrum uwagi mediów. (...) Po latach nikt nie będzie wspominał, o co chodziło, natomiast będzie się mówić: to była nasza kandydatka na prezydenta - powiedział Drobczyński, a następnie zaprosił Mariannę na konsultacje do siebie. - Wyjaśnię pani Mariannie Schreiber zasady ubiegania się o urząd prezydenta, a także przytoczę konstytucję - zaapelował, jednak na jednej propozycji nie poprzestał. - Jeśli jednak pani Mariannie uda się zebrać 99998 podpisów, to zarówno ja jak i pani podpiszemy się na liście - zaproponował. - Jeśli finalnie uda się zebrać 100 tys. podpisów, to stawiam pani Mariannie dobrą kolację - wyznał w naszej rozmowie.

Marianna Schreiber chce utrzeć nosa mężowi? Ekspert nie ma wątpliwości

Eksperta zapytaliśmy także o to, jak ocenia wystosowane przez Mariannę postulaty wyborcze. Przypomnijmy, że wśród nich znalazły się m.in. Polska bez promocji LGBT, kary śmierci dla dzieciobójców i pedofili lub Polska nie przepraszająca za to, że żyje. - Dajmy sobie spokój. Z całym szacunkiem, ale taki plan wyborczy nie ma żadnych szans. Postulaty te, mają natomiast za zadanie wzbudzić określone emocje - skwitował. Czy w takim razie Schreiber może coś ugrać na tym, że jest jeszcze obecną żoną polityka PiS? - Myślę, że ta pani zrobiłaby jeszcze więcej szkody posłowi - wyjaśnił, a następnie dodał, że partie polityczne z reguły "odrzucają" kandydatów o tak "szaleńczych" zapędach jak w przypadku Marianny. Widzi jednak światełko w tunelu dla aspirującej polityczki. Według Drobczyńskiego, Schreiber mogłaby się odnaleźć w polityce, ale na niższym szczeblu, na przykład jako burmistrz czy radna. Pomogłoby jej w tym, rzecz jasna, nazwisko. - Mogłaby zrobić kampanię na tym, że jest poszkodowana przez męża. Mogłaby zrobić kampanię także jako kobieta - dla części wyborców byłaby bowiem atrakcyjną kandydatką. Ekspert nie ma natomiast wątpliwości, że Schreiber ma doradców, którzy pchnęli ją do kontrowersyjnej decyzji o kandydowaniu. - Być może obrano za cel zrobienie przykrości mężowi Schreiber, a kampanią chce zrobić mu psikusa. Ma do tego prawo - przyznał.