Ronaldo poprawiał urodę, ale zapomniał zapłacić? Jest pozew. Kwota szokuje

Cristiano Ronaldo dzieli się na co dzień kadrami, gdzie pławi się w luksusie. Jeździ najdroższymi autami, jada w najlepszych lokalach i wielu zatem szokują doniesienia, które mówią o tym, że piłkarz ma być komuś winny pieniądze.

Cristiano Ronaldo nie rozliczył się z ekspertem? "Toczy się postępowanie prawne"

Georgina Rodriguez chętnie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Prawdopodobnie kilka lat temu były to usługi doktora Roshana Ravindrana, którego odwiedzał także jej partner. "The Sun" podaje, że Ronaldo miał nie rozliczyć się ze specjalistą za zabiegi przeprowadzone w latach 2021 i 2022. Gwiazdor futbolu ma być mu dłużny aż 206 tys. zł! Lekarz wspomniał w oświadczeniu, że świadczył usługi dla piłkarza i jego bliskich. Co przekazał mediom? - Toczy się postępowanie prawne, a ja jako profesjonalista nie rozmawiam o moich pacjentach - zdradził. Ciekawe, co na to Ronaldo.

Cristiano Ronaldo i poprawki w wyglądzie. Jakim zabiegom poddał się piłkarz?

Gwiazdor ma perfekcyjnie gładką i promienną cerę, wydepilowane brwi i idealną linię włosów. Od lat eksperci wyliczają, ile poprawek wykonano w wyglądzie twarzy piłkarza. Anna Kropiwnicka z Ageless Clinic by Lekarka w Wielkim mieście, postanowiła przeanalizować dla nas twarz Ronaldo. Zaczęła od porcelanowego uśmiechu. - To, co w oczy rzuca się najbardziej, to na pewno metamorfoza zębów. Ta zmiana była też na pewno najbardziej kosztowna - wyznała. - Ale nie mam również wątpliwości, że piłkarz regularnie korzysta z zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej w celu wygładzenia zmarszczek mimicznych oraz popularnych teraz i skutecznych stymulatorów i również wypełniaczy - dodała. Gładka cera Ronaldo to nie tylko efekt diety, ale i popularnych zabiegów w gabinecie medycyny estetycznej. - Nie jest również żadną tajemnicą, że przez liczne kontuzje i złamania kości twarzoczaszki, których doznał podczas meczów, niejednokrotnie musiał poddać się operacjom plastycznym. Te z kolei oprócz kwestii typowo chirurgicznych można połączyć z kwestiami estetycznymi, z czego z pewnością korzystał - wyjaśnia specjalistka.