Dowbor wyjaśnił żonie, dlaczego ma wąsa. Włączyła się Szelągowska

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat tworzą udane małżeństwo. Doczekali się dwóch córek - Janiny i Heleny. Mimo że aktorka i prezenter są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, konsekwentnie nie pokazują dzieci. Skupili się na tym, że dzielą się z fanami swoim poczuciem humoru i regularnie nagrywają prześmiewcze filmiki, w których pokazują dystans nie tylko do siebie. Ostatnio sporo emocji wzbudza temat nowego wyglądu prezentera. Ten zdecydował się zapuścić wąsy. Nie jest tajemnicą, że ma to związek z akcją społeczną "Movember". Mężczyźni zapuszczają w listopadzie wąsy, aby zwrócić uwagę na raka jąder i prostaty. Nowy image jednak nie przypadł do gustu Koroniewskiej. Trzy grosze od siebie dorzuciła również Dorota Szelągowska. I tym razem nie zamierzała milczeć.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Koroniewska o hejcie i śmierci mamy. Zaapelowała do widzów

Koroniewska nabija się z Dowbora. Nagrała jego przemyślenia. Szelągowska nie mogła przepuścić okazji

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor opublikowali nowy filmik na Instagramie. Prezenter przekonywał, że "powodzenie wśród kobiet, zwłaszcza młodych i atrakcyjnych nieco mu ciąży". Na nagraniu można usłyszeć, jak Koroniewska pyta męża, czy to dlatego zapuścił wąsa. Ten nie zaprzeczył i wyjaśnił, że wąs ma pełnić rolę, jak to określił Dowbor, "hamulca ręcznego". Rozbawiona historią ukochanego aktorka zamieściła podpis: "Kiedy uświadomiłaś sobie, że 22 lata temu, idąc z nim na pierwszą randkę, musiałaś być naprawdę zdesperowana" - można przeczytać na filmiku. By rozwiać wątpliwości, podkreśliła, że nagranie ma charakter humorystyczny.

UWAGA!! Większość treści na naszych profilach ma charakter rozrywkowy. Maciej Dowbor mam nadzieję, że tym razem również?! I tylko za bardzo wczułeś się w rolę?! No chyba, że nie?!

- napisała Joanna Koroniewska.

W komentarzach fani nie kryli rozbawienia nowym wideo małżonków. Materiał widziała również Dorota Szelągowska. "Dlaczego mnie nie ma obok, dlaczego nie mogę nic dodać! Jaka to jest tortura!" - napisała dekoratorka wnętrz i doczekała się odpowiedzi. "Już niebawem będziesz obok. Czekam na twoją ripostę" - odpowiedział jej prezenter.

Koroniewska i Dowbor przyjaźnią się z Szelągowską. Projektantka wnętrz podsumowała sąsiadów

Celebryci się zaprzyjaźnili. Regularnie się spotykają, ponieważ ich domy w Hiszpanii są położone blisko siebie. "Jesteśmy prawie sąsiadami. Mamy tam naszą Małą Rzeczpospolitą. Spędzamy razem sporo czasu, nasze dzieci się przyjaźnią. To najlepsi sąsiedzi, jakich mogłam sobie wymarzyć" - powiedziała Dorota Szelągowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post.