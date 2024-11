Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych polskich celebrytek. Młoda influencerka jest bardzo pracowita i angażuje się w liczne projekty. Nie tylko występuje w filmach i serialach, ale także śpiewa, sprawdza się w roli modelki, prezenterki i przedsiębiorczyni. Wieniawa w związku ze swoją aktywnością zawodową ma tyle samo zwolenników, co osób, które za nią nie przepadają. Ostatnio tiktoker działający w sieci pod nickiem ernest.szcz postanowił podzielić się w sieci opinią na temat celebrytki. Marcin Tyszka nie przemilczał tych słów.

Zobacz wideo Wieniawa opowiedziała nam o karierze. Miała problemy z wytwórnią

Julia Wieniawa może liczyć na Marcina Tyszkę. "To jest po prostu talent"

Tiktoker, który był swego czasu pracownikiem perfumerii, opowiedział o rzekomej konfrontacji z Julią Wieniawą. Jak podkreślił, było to "najgorsze spotkanie z artystą, jakiego kiedykolwiek doświadczył w życiu". W dalszej części swojej wypowiedzi dokładnie opisał, co wywołało u niego tak negatywne wrażenie. - Opryskliwa, roszczeniowa i taka dziwnie energetyczna. Moim zdaniem pod płaszczykiem delikatnego i skromnego uśmiechu kryje się zupełnie inna osoba - skwitował. Na słowa tiktokera od razu zareagował znany fotograf Marcin Tyszka, który wielokrotnie miał okazję współpracować z influencerką. - Uwielbiam pracować z Julką. Każde ujęcie jest udane. To jest po prostu talent. Nie wiem, co za głupoty ktoś wygaduje. Każdy może mieć gorszy dzień - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Marcin Tyszka wychwala Julię Wieniawę. Są sąsiadami

Podczas rozmowy z "Faktem" Marcin Tyszka zdobył się na bardzo miłe słowa w kierunku Julii Wieniawy. Wyjawił, że mieszkają obok siebie. Jaką sąsiadką jest aktorka? - Uwielbiam Julkę. Jest osobą, która wchodzi na plan i każde zdjęcie jest udane. Kamera ją kocha i myślę, że jeszcze świat o niej usłyszy. Poza tym jesteśmy sąsiadami. Julka na co dzień jest mega spokojna. Ona w ogóle nie imprezuje. Ciągle pracuje. Nie zdarzyło się, żebym słyszał muzykę za ściany po 22 - powiedział dla "Faktu".