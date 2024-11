Nie da się ukryć, że ostatni czas dla Dody jest bardzo przełomowy. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiły się pogłoski na temat rozstania z Dariuszem Pachutem. Ta informacja w końcu została potwierdzona. To jednak nie koniec emocjonalnego rollercoastera. Podczas 15. edycji "Tańca z gwiazdami" Doda nawiązała kontakt z Edytą Górniak. Warto przypomnieć, że wokalistki przez wiele lat były w ostrym konflikcie. W końcu jednak się pogodziły, co było szokiem dla wielu osób. Wygląda na to, że życie Dody przynosi coraz więcej niespodzianek. Gwiazda jednak zapomniała o jednym.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupa o pojednaniu Górniak i Dody. "Po co mieć wrogów?"

Doda pokazała za dużo? Na jej profilu pojawiło się nietypowe zdjęcie

Doda aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje fanom swoją codzienność. Wokalistka jeszcze niedawno chwaliła się na Instagramie salonem. Podkreślała, że był pięknie posprzątany. Zaledwie dzień później czar prysł. Gwiazda opublikowała InstaStories, gdzie bez wahania pozowała w nowej stylizacji. My patrzymy jednak na tło. Nie da się ukryć, że do pomieszczenia zawitał bałagan. Wygląda na to, że Doda zapomniała o wcześniejszym porządku i nie skupiła się na tym, co mogą zobaczyć jej odbiorcy. Być może artystka chce pokazać fanom, że nie każdy dzień musi być idealny? Co sądzicie?

Doda nie gryzła się w język. Tak skomentowała przykrą sytuację Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Doda zasłynęła z kontrowersyjnych opinii. Co więcej, niedawno przeżyła bolesne rozstanie, Wie zatem, że sam proces wiąże się głównie z negatywnymi emocjami. Nie da się ukryć, że nierzadko komentarze fanów nie pomagają. Choć to pewne, że Doda nie jest już z Dariuszem Pachutem, niektórzy fani doszukują się dowodów na to, że para jednak nie zakończyła relacji. Artystka niedawno postanowiła wypowiedzieć się na temat rozstania innej medialnej pary - Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. W rozmowie z portalem Party.pl skrytykowała ich postawy. Stwierdziła, że najbardziej odbije się to na dzieciach. - To jest tragedia. To jest bardzo, bardzo złe. Na szczęście ja nie mam dzieci z żadnym z moich ex, też nie każdy związek mnie zaprowadził pod ołtarz... dzięki Bogu - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Pachut wytoczył ciężkie działa. "Nie będzie to komfortowe". Jest stanowisko menedżmentu Dody