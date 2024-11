Weronika Rosati postanowiła przed laty, że chce rozwijać się za granicą. W ten oto sposób wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbuje swoich sił jako aktorka. Niedawno rozpoczęła także współpracę z wielkimi gwiazdami - Jessicą Chastain i Alem Pacino. "Z dumą ogłaszam, że zostałam współproducentką wykonawczą 'Lear Rex' - genialnej adaptacji 'Króla Leara' autorstwa W. Shakespeare'a" - przekazała w mediach społecznościowych. Jak faktycznie wygląda życie Rosati za oceanem?

Weronika Rosati żyje w Stanach Zjednoczonych. Tak się jej wiedzie

Weronika Rosati porozmawiała z portalem Pomponik i wyjawiła kulisy życia za oceanem. Gwiazda przylatuje do Polski rzadko - najczęściej wtedy, kiedy ma jakieś zawodowe zobowiązania. W udzielonym wywiadzie wyznała, dlaczego zdecydowała się iść w stronę produkcji. "Postanowiłam wejść w produkcję, to wynika z paru rzeczy. Po pierwsze, kocham filmy i chcę brać udział w tym filmach (...), by powstawały projekty, na których mi zależy. Nad takimi pracuję obecnie. Chcę być bardziej kreatywna i wolna. Mieć większą niezależność. (...) Będę robiła projekty, na których mi zależy" - stwierdziła. I choć była współproducentką, więc nie główną producentką, doskonale się bawiła.

Jak się okazuje, Rosati w USA jest po prostu anonimowa. Bardzo to ceni i wcale nie tęskni za rozpoznawalnością. Na dodatek to sprawia, że jej córka, Elisabeth, nie będzie miała na karku fotoreporterów i będzie mogła dorastać w spokoju. "Mogę pracować bez dodatkowych obciążeń. To jest miłe mieć 'status gwiazdy', ale nie jest mi to potrzebne do szczęścia" - wyjaśniła.

Weronika Rosati dba o to, by córka mówiła po polsku

Córka gwiazdy skończy w tym roku siedem lat. Wychowuje się w Stanach Zjednoczonych i chodzi do amerykańskiej szkoły. Weronika Rosati nie chce jednak pozwolić, by Elisabeth nie znała jej ojczystego języka. W weekendy córka uczęszcza do polskiej placówki. "Zależało mi, żeby miała do czynienia z polskim i uczyła się polskiej historii (...) Głównym jej językiem będzie angielski" - mówiła w rozmowie z Pomponikiem celebrytka.