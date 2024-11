Małgorzata Lewińska zapisała się w pamięci telewidzów jako Patrycja z "Lokatorów". Gwiazda cały czas pracuje jako aktorka małego ekranu oraz prężnie działa na deskach teatru. Lewińska aktywnie prowadzi też konto na Instagramie, gdzie dzieli się szczegółami z prywatnego życia. Aktorka przekazała niedawno niespodziewaną i dość zaskakującą informację na temat swoich córek.

Małgorzata Lewińska będzie babcią. Przekazała radosne informacje

Anastazja to córka aktorki i Krzysztofa Feusette, natomiast Helena jest owocem związku gwiazdy i Bartosza Mireckiego. Przyrodnie siostry są obecnie w ciąży, co ogłosiła na Instagramie sama Lewińska. Nie kryła przy tym emocji. "Kilka dni do pojawienia się na świecie mojego wnuka! A niedługo później wnuczki. Obie córki zsynchronizowały się... Ta sytuacja to kwintesencja ich cudownej siostrzanej relacji. Sama jestem jedynaczką i tym bardziej cieszy mnie więź moich córek" - napisała gwiazda. Siostry wzięły udział w sesji ciążowej, na której pokazały krągłości. Na brzuchach umieszczono dopiski z datami - Helena z 23.11, a Anastazja z 01.01. Widać, że córki aktorki mają wspaniałą relację.

Małgorzata Lewińska zdradziła imię wnuka. "Czekamy na ciebie"

Wiele gwiazd trzyma informację dotyczącą imienia nowego członka rodziny w tajemnicy. Aktorka znana z "Lokatorów" zrobiła inaczej i pod jednym z postów dotyczących ciąży córki Heleny napisała, jakie imię zostało wybrane dla nowego potomka. Padło na staropolskie imię. "To ostatnie dni mnie - tylko matki - wkrótce babci. Czekamy na ciebie, Tadziu" - napisała na Instagramie aktorka. Pod wpisami Małgorzaty Lewińskiej nie brakuje ciepłych słów i gratulacji. "Fajną będziesz babcią" - czytamy. "Wspaniała synchronizacja", "Gratulacje", "To naprawdę niezwykłe! Ileż to trudu, przelanych łez, momentów wzruszeń i ogromu miłości was wszystkich czeka! Zapowiada się ciekawa zima! Macie siebie - macie wszystko! Szczęścia życzę! Jak mama - mamom!" - piszą inni w komentarzach.