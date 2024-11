Joanna Opozda jest na kontrowersyjnej diecie. Wspomniała o słabościach

Joanna Opozda uwielbia rozmawiać ze swoimi obserwatorami. Nic więc dziwnego, że po raz kolejny zorganizowała dla nich sesję Q&A. Tym razem aktorka została zapytana o kwestie dotyczące żywienia. Jedna z fanek nie mogła zrozumieć, dlaczego Opozda zdecydowała się przejść na kontrowersyjną dietę keto, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Aktorka zdradziła powód.

Joanna Opozda tłumaczy się z wyboru diety

Aktorka jest na diecie ketogenicznej, która wiąże się głównie ze spożywaniem tłuszczy i wyeliminowaniem węglowodanów. W odpowiedzi na pytanie obserwatorki Opozda zdradziła, że zdecydowała się na nią przejść, ponieważ chciała zrzucić trochę kilogramów. Według portalu Zdrowie.pl dieta ta jest skuteczna tylko wtedy, gdy stosuje się ją krótko. Badania pokazały, że podczas jej długotrwałego stosowania efekty mogą być zgoła odmienne. Aktorka z pewnością jest tego świadoma. W tym wszystkim Opozda wydaje się mieć bardzo zdrowe podejście do całego procesu odchudzania. Jedna z internautek zapytała ją o to, jak radzi sobie z różnymi pokusami podczas przebywania na diecie. Opozda odpowiedziała bardzo krótko i żartobliwie. "Nie radzę sobie".

Joanna Opozda opowiedziała o trudnej ciąży. Nie koloryzowała rzeczywistości

Opozda już wcześniej mówiła, że ciąża z Vincentem nie należała do najłatwiejszych. Niedawno aktorka wróciła wspomnieniami do tych trudnych chwil. "Macierzyństwo to nie tylko piękne chwile Często jesteśmy zmęczone, rozchwiane emocjonalnie. Moja ciąża była niezwykle trudna. Praktycznie od samego początku do ostatnich chwil chorowałam na niepowściągliwe wymioty ciężarnych. Całymi dniami leżałam w łóżku z miską, kilka razy byłam na patologii ciąży. (...) Mówi się, że ciąża to nie choroba, ale moja niestety wiązała się z chorobą, o której nigdy wcześniej nawet nie słyszałam. Do tego moje życie prywatne w tamtym czasie, delikatnie mówiąc - było skomplikowane, a to tylko pogłębiało mój zły stan" - opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Man".