Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska nie ukrywają tego, że doskonale dogadują się z Dorotą Szelągowską. Często publikują wspólne treści w mediach społecznościowych. Nie tak dawno bawili się w swoim towarzystwie, przygotowując halloweenowe dekoracje i przebierając się w różne kostiumy. Na tym jednak nie koniec. Tym razem do sieci trafiła ich prywatna konwersacja. Dotyczyła jednej z córek Koroniewskiej i Dowbora.

REKLAMA

Zobacz wideo Koroniewska pokazuje się w naturalnej odsłonie w mediach. Co na to Katarzyna Dowbor?

Maciej Dowbor przejął się słowami Doroty Szelągowskiej? Tak jej odpisał

Dorota Szelągowska pokazała w sieci konwersację z Maciejem Dowborem oraz Joanną Koroniewską. W jednej z wiadomości stwierdziła, że ich córka Helena jest bardzo podobna do mamy. Te słowa nie spodobały się Maciejowi Dowborowi, który natychmiast zareagował i żartobliwie odpowiedział prezenterce. Zapowiedział "poważne" kroki. "No dobra Szelągowska. Enough is enough [wystarczy tego - przyp.red.]. Wykreślam cię z grona przyjaciół, blokuję na Instagramie. Ja rozumiem wszystko i wszelkie obelgi, ale ustalmy raz na zawsze. Helena Dowbor jest podobna do tatusia. Koniec, k***a i kropka" - napisał Maciej Dowbor w odpowiedzi. Później prezenter postanowił żartobliwie zemścić się na Dorocie Szelągowskiej. Przerobił jej fotografie i pokazał efekt na filmiku, co bardzo rozbawiło widzów. "Jesteście niemożliwi", "Rozwalacie system" - czytamy pod publikacją.

Dorota Szelągowska wychwalała Macieja Dowbora i Joannę Koroniewską. "To najlepsi sąsiedzi"

Medialne "sprzeczki" Macieja Dowbora z Dorotą Szelągowską z pewnością nie wpłyną na ich przyjaźń, o której chętnie opowiadają w mediach. Celebryci bardzo często się spotykają, ponieważ ich domy w Hiszpanii są położone bardzo blisko siebie. "Jesteśmy prawie sąsiadami. Mamy tam naszą Małą Rzeczpospolitą. Spędzamy razem sporo czasu, nasze dzieci się przyjaźnią. To najlepsi sąsiedzi, jakich mogłam sobie wymarzyć. Zaczynamy od śniadania, a potem się okazuje, że o 3:00 nad ranem się rozstajemy" - powiedziała Dorota Szelągowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska pokazała, jak wygląda jej twarz po botoksie. "Nie mogę się już zezłościć"