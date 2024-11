Kozidrak wzięła drugi ślub? Projektant sukni mówi o wyjątkowej chwili

Beata Kozidrak po głośnym rozwodzie nie zamknęła się na miłość. Artystka w 2016 roku rozwiodła się z menadżerem zespołu Bajm, Andrzejem Pietrasem. Od kilku lat jest jednak w związku z 17 lat młodszym mężczyzną, którego konsekwentnie nie pokazuje. W kwietniu zeszłego roku pisaliśmy o ich zaręczynach, a najnowszy post wokalistki, która pokazała się w białej sukni, może wskazywać na to, że w jej życiu prywatnym mogły zajść duże zmiany. Kozidrak przyzwyczaiła fanów do tego, że na temat miłość mówi niewiele. Skontaktowaliśmy się z projektantem kreacji, w której wystąpiła. Artysta pokusił się o wymowne słowa.

Beata Kozidrak w białej sukni. Projektant mówi o wyjątkowej chwili

Beata Kozidrak już od jakiegoś czasu była widywana z imponującym pierścionkiem na palcu. Wokalistka podczas jednego z eventów nawiązała do biżuterii. "Cztery karaty szczęścia!" - powiedziała, dając do zrozumienia, że jest zaręczona. Tym razem na Instagramie pojawiło się zdjęcie Kozidrak w białej sukni i welonie. Wokalistka prezentowała się po królewsku, siedząc na tronie. Nie zamieściła żadnego opisu. Zamiast tego oznaczyła jedynie lokalizację, z której wynika, że przebywała we włoskim mieście Lecce. Skontaktowaliśmy się z twórcą okazałej kreacji, który zdradził więcej szczegółów na temat projektu.

Suknia ślubna wykonana z włoskiego tiulu jedwabnego. Bazą jest gorset z jedwabiu na stalowych fiszbinach i długi welon katedralny na sześć metrów. Suknia ma odpinany tren o tej samej długości. Szyta na miarę u nas w pracowni

- powiedział w rozmowie z Plotkiem projektant mody Konrad Bikowski, który przygotował już kreacje dla Dody, Cleo czy Anny Karwan.

Pytany o okazję, na którą uszył suknię dla wokalistki, nie chciał zdradzać za wielu szczegółów. "Z okazji wyjątkowej chwili dla niej, o której sama niedługo wspomni" - dodał Konrad Bikowski. W komentarzach nie zabrakło gratulacji. Podekscytowani internauci dopytywali czy artystka wzięła ślub. Nie doczekali się odpowiedzi. "Anioł", "Wzięłaś ślub?", "Ogromne gratulacje" - czytamy.

To za niego wyszła Beata Kozidrak? Ujawniła szczegóły zaręczyn

W rozmowie z RMF FM piosenkarka opowiedziała o kulisach zaręczyn z 17 lat młodszym partnerem. Wiadomo, że mężczyzna pracuje jako technik elektroradiolog w jednej z warszawskich klinik i jest wielkim fanem serialu "07 zgłoś się". Marzy o tym, by zostać właścicielem poloneza, którym poruszał się Sławomir Borewicz. Beata Kozidrak nie do końca mogła zrozumieć tę fascynację, ale w żartach postawiła konkretny warunek. - My się tak przekomarzaliśmy, więc ja mówię: "Dobrze, to ja ci mogę kupić Poloneza, ale ty mi musisz kupić pierścionek. Bo ja mam dość takiego kociego życia" - wyznała. Propozycja trafiła do mężczyzny. Niedługo później, zupełnie niespodziewanie, partner Kozidrak miał wyciągnął pierścionek zaręczynowy w kuchni i się jej oświadczyć.