Anna Lewandowska jest jedną z największych gwiazd w kraju. I choć od lat nie mieszka w Polsce, cały czas wyznacza trendy i wielu liczy się z jej zdaniem. Celebrytka pojawiła się na gali Marki Roku i brylowała na ściance. Trenerka fitness postawiła na czerń i welur. Był efekt wow?

Anna Lewandowska bryluje na ściance. Jej stylizacja przykuwa uwagę

Anna Lewandowska, choć na co dzień mieszka i pracuje w Hiszpanii, a konkretnie w Barcelonie, znalazła czas, by wybrać się na galę Marki Roku. Celebrytka pojawiła się na wydarzeniu i zachwyciła klasyczną stylizacją. Co tym razem wybrała trenerka fitness? Najwyraźniej poczuła miętę do weluru. Gwiazda pojawiła się bowiem w obcisłej sukience bez ramiączek właśnie z tego materiału. Kreacja miała małe rozcięcie przy prawej nodze. By nie zmarznąć, Lewandowska postanowiła narzucić na siebie ciemnoszarą marynarkę. Na jej nogach nie zabrakło wysokich i eleganckich szpilek z paskiem. Nie zapomniała, by zabrać ze sobą torebkę w czarnym kolorze. Jeśli chodzi o fryzurę, postawiła na fale. Na szyi celebrytki dostrzec można było delikatny naszyjnik z ozdobnymi kamieniami. Zdjęcia Lewej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Kto jeszcze pojawił się na gali Marki Roku? Zobaczcie tutaj.

Dubajski portal docenił Annę Lewandowską. Chodzi o karierę jej męża

Anna Lewandowska coraz częściej pojawia się w zagranicznych mediach i jest tam bardzo doceniania. Tym razem nie było inaczej. Wszystko ze względu na karierę jej męża. W ostatnich meczach Robert Lewandowski pokazuje wysoką formę - strzelił 18 goli w 19 meczach. Wkład żony uznanego w świecie piłkarza zauważył jeden z dubajskich portali. W serwisie Kooora pojawił się artykuł, w którym przeanalizowano karierę Lewego i nie zapomniano, by w jego kontekście wspomnieć o trenerce fitness. Autor wpisu wręcz rozpływał się nad licznymi sukcesami celebrytki. Podkreślono tam, że gwiazda jest "doświadczoną karateczką". Wspomniano również o żywieniu i diecie. "Przestrzeganie dobrej diety polski gwiazdor przypisuje swojej żonie Annie, która jest doświadczoną karateczką i zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw świata" - czytamy.