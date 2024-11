Doda po intensywnym okresie w życiu zawodowym i rozstaniu z Dariuszem Pachutem pojechała na wczasy. Mimo ogromnego lęku przed podróżami samolotem udało jej się przetrwać długą drogę do Kolumbii. Szubko nawiązała kontakt z mieszkańcami, z którymi wstawia mnóstwo zdjęć. My zwróciliśmy uwagę na jej stylizacje.

Doda zadomowiła się w Kolumbii. "Chcę żyć tak, jak chcę"

Wokalistka zwiedza Kolumbię w barwnych, odkrytych strojach i chuście na głowie. Widać, że zwiedzanie i poznawanie nowej kultury sprawia jej ogromną radość. Przy okazji możemy zobaczyć, że nawet podczas wakacji odżywia się zdrowo i odwiedza lokalną siłownię. Pod kadrami w odkrytej sukience z dużym dekoltem dodała podpis "Chcę żyć tak, jak chcę". Nie zabrakło przy tym komplementów od fanów, którzy zachwycają się jej figurą. Przy okazji Doda zdradziła prawdę na temat swojej wagi. "Ważę tyle samo, 52-53 kg, czuję się super, skoro pracuje nad tym, żeby to utrzymać" - odpowiedziała na pytanie fana. Kadry z Kolumbii znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda chciała związać swoją karierę ze sportem. Zwyciężyła muzyka

Regularne treningi to skutek tego, że Doda była już zdyscyplinowania w dzieciństwie. Trenowała pod okiem taty kulturysty, który dbał o formę przyszłej gwiazdy. Dlaczego Doda nie wybrała sportowej kariery? - Czasami żałuję, że nie zostałam w świecie sportu. (...) Skupiłabym się tylko na swoich wynikach, dyscyplinie, a nie na pyskówkach i odpieraniu ataków. (...) Medal, który dostajesz czy wynik, który robisz, jest niezaprzeczalny, natomiast obojętnie jak dobrze zaśpiewasz, to znajdzie się tysiąc innych osób, które to podważą. W przypadku sportowca wynik po prostu mówi sam za siebie - mówiła u Stanowskiego. Sport jest oczywiście jej pasją, którą rozwija w każdym tygodniu. Niektórym nie przypadł do gustu najnowszy look Dody, co potwierdza komentarz jednego z internautów. "Zrobiłaś się żylasta, mało kobieca, trenujesz kulturystykę?" - czytaliśmy na Instagramie. Wokalistka odpowiedziała z klasą "Tak, po tatusiu".