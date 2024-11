Barbara Mularczyk-Potocka od początku "Świata według Kiepskich" wcielała się w rolę Mariolki Kiepskiej. Nie da się ukryć, że łatka córki Ferdka i Halinki na długi czas do niej przylgnęła. I pomimo że ukończyła studia na wydziale aktorskim, nie mogła udowodnić swoich umiejętności. Poza kilkoma epizodycznymi występami, na próżno szukać jej w głośnych produkcjach. W końcu Mularczyk-Potocka pojawi się w popularnym serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Włosok wspomina przygotowania do roli Nikosia. "Musiałem przytyć 20 kg"

Barbara Mularczyk-Potocka powraca na ekrany. Wystąpi w popularnym serialu!

Mularczyk-Potocka w rozmowie z Pomponikiem wyznała, że niełatwo jest jej wrócić do grania, szczególnie, że jest kojarzona przede wszystkim z Mariolką. - Jestem aktorką jednej roli, grałam w jednej roli, którą kocham. Wpłynęła na moje życie [postać Mariolki Kiepskiej - przyp. red.], jestem wdzięczna, że w ogóle jestem aktorką jednej roli, bo mogłam nie mieć żadnej - podkreśliła w wywiadzie. Mularczyk-Potocka postanowiła, że to moment, by wrócić do pracy zawodowej. Przez ostatni czas skupiała się na wychowywaniu dzieci i zajmowała się chorą matką. - Niedawno uaktualniłam moje zdjęcia w agencji aktorskiej, bo niewiele miały wspólnego z tym, jak wyglądam teraz. Zaczynam się interesować, co dzieje się w aktorskim świecie. Planuję wybrać się na kilka castingów. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Moje dzieci są już trochę odchowane, "Kiepscy" się skończyli, więc mam teraz sporo czasu. Czuję się gotowa na to, by wejść w nowy projekt i dalej realizować się aktorsko - wyjawiła Plejadzie.

I jak się okazuje, jak powiedziała, tak zrobiła. Aktorkę już niedługo będziemy mogli zobaczyć w innej produkcji niż "Świat według Kiepskich". Teraz Mularczyk-Potocka zagra w popularnym serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Produkcja pochwalił się tym faktem, publikując nowe kadry z udziałem aktorki. A to nie wszystko. Mularczyk-Potocka również angaż w serialu "Dzielnica strachu".

Barbara Mularczyk-Potocka nie wystąpiła w ostatnim odcinku "Świata według Kiepskich"

Widzowie po ponad dwóch dekadach pożegnali się z perypetiami mieszkańców kamienicy Ćwiartki 3/4. Barbara Mularczyk-Potocka zapewniała, że była zżyta z produkcją. W ostatnim odcinku nie zobaczyliśmy jednak Mariolki Kiepskiej. Aktorka wyznała, dlaczego tak się stało. Okazało się, że zachorowała. - Bardzo żałuję, że nie zagrałam w ostatnim odcinku "Świata według Kiepskich". Zachorowałam na COVID-19 i nie mogłam pojawić się na planie. Robiłam dzień wcześniej milion testów, licząc, że jednak wynik będzie negatywny, ale na nic się to zdało. Miałam pecha i tyle - wyjawiła w rozmowie z Plejadą.