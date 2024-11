Antoni Królikowski jest w związku z prawniczką, Izabelą Banaś. Niedawno ogłosili, że spodziewają się dziecka. Po czasie para doczekała się córki Jadwigi. Dziewczynka przyszła na świat 1 października. Królikowski pokazał, jak wspólnie obchodzili Święto Niepodległości.

Antoni Królikowski pochwalił się ukochaną i córką. Opublikował urocze kadry

Choć córka Antoniego Królikowskiego ma dopiero miesiąc, rodzice regularnie chwalą się nią w mediach społecznościowych. Jadwiga pojawiła się już na kilka kadrach na profilach aktora i Izabeli Banaś w sieci. Ostatnio mężczyzna postanowił pokazać fanom, jak spędził Dzień Niepodległości. Na jego instagramowym profilu pojawiło się jednak stare zdjęcie. Na archiwalnej fotografii Królikowski zapozował z flagą Polski. "Foto sprzed kilku lat, ale niezmiennie Polska w sercu" - napisał w opisie. Obserwatorzy, którzy chcieli zobaczyć, jak aktor spędza 11 listopada w 2024 roku, musieli zajrzeć na InstaStories. Znajdował się tam filmik z ukochaną i córką Królikowskiego. Cała rodzina wybrała się do Krakowa. Na nagraniu kobieta wraz z Jadwigą zachwycały się puszczanymi bańkami mydlanymi. Kadr znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Opozda o nowej rodzinie byłego partnera. Odniosła się do pytań na temat córki Antoniego Królikowskiego

Joanna Opozda wielokrotnie była pytana o nową partnerkę Antoniego Królikowskiego. Od niedawna media zaczęły się również interesować zdaniem kobiety na temat nowego dziecka byłego partnera. Opozda postanowiła powiedzieć kilka słów na ten temat. Zamieściła oświadczenie w mediach społecznościowych. Wspomniała o swoich doświadczeniach. "Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane. Co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu" - pisała Joanna Opozda na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Ostrowska-Królikowska chce walczyć o wnuka. Czeka ją kolejne starcie z synową! Znamy datę