Uniatowski ujawnia prawdę o swojej orientacji. "Dużo facetów myśli, że jestem gejem"

Sławek Uniatowski pojawił się właśnie w podcaście "Piekielnie szczere". W nowej rozmowie otworzył się jak nigdy dotychczas. Znany piosenkarz przyznał, dlaczego przed laty nie podpisał kontraktu z wytwórnią płytową. Za tym kryła się traumatyczna historia. - Mogła mi odbić sodówka po tym "Idolu". Gdybym zrobił to, co mi kazała wytwórnia i zarabiałbym tyle kasy, to pewnie bym się zaćpał. Długo też nie robiłem prawa jazdy, bo wiedziałem, że ja w tym aucie nie będę trzeźwy zawsze. To są takie rzeczy, które musiałem sobie ponaprawiać w życiu, żeby dożyć i być ojcem dla moich dzieci, być przy nich - powiedział. Na tym jednak nie poprzestał.

Sławek Uniatowski obala mity na swój temat

Przy okazji wspomnianego wywiadu, Sławek Uniatowski poruszył temat swojej orientacji seksualnej. Ta według niego jest często przedmiotem dyskusji publicznych. Nie wiadomo dlaczego. Mimo to mężczyźni nie dają mu żyć. A on nie ma nic do ukrycia, więc wyznał, co na ten temat sądzi. - Najwięcej mam niemoralnych propozycji od mężczyzn, bo dużo facetów myśli, że jestem gejem. Bo dbam o siebie. Nie dostaję specjalnie nagich zdjęć od kobiet, ale dostaję k***y od mężczyzn. To mi się nie podoba, bo to są bardzo brzydkie k***y - powiedział.

Sławek Uniatowski o metamorfozie

Sławek Uniatowski opowiedział nam niedawno, o zmianach w wyglądzie oraz myśleniu. Skąd one nastąpiły? To też nie jest tajemnicą. - Kiedyś myślałem, że sztuka sama się obroni i byłem takim Bayem, takim troszeczkę Jimem Morrisonem. Długie włosy, szerokie spodnie, dzwony. Myślałem, że to nie jest tak bardzo istotne, wygląd zewnętrzny, ale okazało się, że jednak w tych czasach ludzie przede wszystkim nie przychodzą na koncerty dla muzyki, ale po to, żeby pooglądać sobie artystę. Stwierdziłem, okej, no dobrze, no to zrobię coś w tym kierunku - zaczął. W jakim wieku podjął pierwsze kroki?- Pamiętam, miałem 27 lat, gdy zacząłem bardziej dbać o siebie, rzuciłem alkohol (na cztery i pół roku kompletnie). Potem zacząłem ćwiczyć, no i ściąłem włosy w końcu - powiedział nam.