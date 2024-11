Patrycja Markowska wzięła ślub. Jej ojciec wyjawił, co sądzi o zięciu

Patrycja Markowska przez lata była w związku z Jackiem Kopczyńskim, z którym nigdy nie zdecydowali się na ślub. Po ponad dekadzie wspólnego życia, para postanowiła się rozstać. Piosenkarka niedawno wyjawiła, że... wyszła za mąż. Milczenie w tej sprawie przerwał Grzegorz Markowski, który wyjawił, co sądzi o zięciu.

Co Grzegorz Markowski sądzi o zięciu? Wyjawił prawdę

Grzegorz Markowski jakiś czas temu zdecydował, by usunąć się w cień. Wokalista kultowego zespołu "Perfect" w 2021 postanowił przejść na emeryturę po tym jak ponad cztery dekad spędził na koncertowaniu. "Z ciężkim sercem chcę was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla was, tak jak grałem przez lata" - przekazał w sieci. Od tego czasu rzadko pokazuje się w mediach. Tym razem jednak się przełamał i wyjawił, co sądzi o zięciu, bo jak wiadomo, jego córka wyszła za mąż. - Drodzy państwo, dzień dobry, tu Grzegorz Markowski, jakby ktoś mnie zapomniał. 'Miłość, wiara, nadzieja' to tytuł singla Patrycji Markowskiej, naszej córki. Bardzo piękna płyta, w której miał udział Tomek - mówił.

Tomek, wypadłeś świetnie w teledysku. Jesteś po prostu 'perfect', płyta jest 'perfect'

- wyjawił na nagraniu dla magazynu "Viva!" Markowski. - Miłość, wiara i nadzieja niech nam towarzyszą przez całe życie - dodał.

Patrycja Markowska pochwaliła się obrączką. "Proste, skromne"

Piosenkarka wyjawiła, że jest już żoną restauratora Tomasza, czym wzbudziła spore zainteresowanie. Gwiazda w rozmowie z Anną Lewandowską podczas "Czerwonego dywanu" emitowanego w trakcie "Pytanie na śniadanie" opowiedziała o obrączce. - Tu jest i obrączka i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. Dla mnie to jest taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... To nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje. Dla mnie wręcz odwrotnie... Od razu sto razy powiedziałam, że ja wolę coś, co jest proste, skromne, co jest nasze. Tak i ceremonia tak i pierścionek - ujawniła.