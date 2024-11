Dagmara Kaźmierska przejdzie operację. Wrzuciła nagranie z kliniki

Dagmara Kaźmierska była wielką gwiazdą telewizji. Widzowie oglądali ją w "Królowych życia", a później na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". Wszystko zmieniło się w momencie, gdy portal Goniec.pl wyjawił mroczne sekrety z przeszłości celebrytki. Po wielkiej aferze Kaźmierska wycofała się z mediów, ale teraz wróciła do aktywności. Niedawno opublikowała zdjęcia z Chin i zapowiedziała nowy projekt. "Jak Feniks powstaje z popiołów, tak i my wracamy z nową energią i świeżymi pomysłami" - pisała. Teraz Kaźmierska wybrała się w kolejną podróż. Tym razem nie w celach rozrywkowych.

Dagmara Kaźmierska wybrała się do Turcji. Oto jej sposób na stres przed operacją

Dagmara Kaźmierska wyjechała do Turcji i przebywa obecnie w jednej z popularnych klinik, która zajmuje się chirurgią plastyczną. Na miejscu spotkała się z polską konsultantką. Celebrytka nie wyjawiła, na jaką operację się zdecydowała. Pochwaliła się natomiast krótkim nagraniem z kliniki, na którym leżała na sofie w szlafroku i zwalczała stres, grając w gry na telefonie. - Ja muszę tutaj skończyć, bo to bardzo poważna sprawa. Ja wiem, że mam tu operację i to poważną, ale ja mam tu ważne rzeczy, ważniejsze - powiedziała Dagmara Kaźmierska, pokazując na telefon. Celebrytka dodała także ankietę, w której zapytała swoich obserwatorów, czy w sytuacjach stresowych podobnie jak ona sięgają po gry na komórce. Opublikowany kadr Dagmary Kaźmierskiej z kliniki w Turcji znajdziecie w galerii zdjęć.

Dagmara Kaźmierska o poprawkach urody. "Jeżeli ktoś chce..."

Dagmara Kaźmierska od zawsze publicznie opowiadała o tym, że nie ma nic przeciwko ingerencjom w wygląd. - Ja uważam, że jeżeli ktoś chce, ma ku temu możliwości, nikogo tym nie krzywdzi, dlaczego ma sobie nie poprawić. W takim razie - po co chodzimy do fryzjera, po co się ładnie ubieramy? To jest wszystko w jednym celu – żeby poprawić sobie samopoczucie i medycyna estetyczna jest jednym z tych czynników, którym też sobie poprawiają kobiety samoocenę i swoje samopoczucie. Jeżeli chcą, dlaczego nie - powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Jacek uderza w Kaźmierską i obnaża jej "bogactwo". "To nie daje wam do myślenia"?