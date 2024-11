Gwiazda TVN żegna się ze stacją po 20 latach. Przełomowa decyzja

Agnieszka Cegielska przez lata gościła w polskich domach, prezentując pogodę dla TVN, TVN24 i TVN Meteo. Jej profesjonalizm i zaangażowanie zostały nagrodzone Telekamerą "Tele Tygodnia" i to na dodatek trzy razy. Fani prezenterki przyjęli teraz trudną wiadomość o jej odejściu z telewizji.

Agnieszka Cegielska postanowiła zmienić swoje życie zawodowe. Pożegnała się z ekranem

"Po 20 latach pracy na antenach TVN, TVN24, a wcześniej też TVN Meteo Agnieszka Cegielska nie tylko rozstaje się z firmą, ale i kończy karierę w telewizji" - czytamy na Wirtualnemedia.pl. Widzowie, którzy bardzo polubili prezenterkę są zasmuceni tym komunikatem. Póki co nie nie pojawił się komentarz ze strony samej zainteresowanej. Warto zaznaczyć, że Cegielska rozwijała równolegle także swoje inne pasje - mowa o prowadzeniu zdrowego trybu życia i ajurwedzie. Na swoim Instagramie pokazuje, jak naturalnie dbać o siebie. W tej przestrzeni rozmawia na oczach obserwujących z ekspertami od zdrowia. Kto wie, może Cegielska pójdzie teraz wyłącznie w kierunku rozwijania instagramowej kariery.

Agnieszka Cegielska ma bardzo zdrową rutynę. Tak udało jej się zachować zdrowie podczas wymagającej pracy w TVN

Prezenterka od dawna dba o swoją odporność i utrzymuje pewne rytuały, które poprawiają funkcjonowanie organizmu na co dzień. Więcej o tym opowiedziała w rozmowie ze zwierciadło.pl. "Ja, ze względu na pracę, często muszę wstawać bardzo wcześnie. Dlatego już po 22.00 zwykle jestem w łóżku, żeby zapewnić sobie siedem lub osiem godzin snu potrzebnego do regeneracji. Dzień zaczynam od szklanki ciepłej wody, czasem z plasterkiem cytryny, pigwy, kilkoma listkami mięty. Taki napój nie tylko dobrze nawadnia i stymuluje metabolizm, służy także wątrobie – a to bardzo ważny organ, którego zadaniem jest oczyszczanie organizmu" - zdradziła swego czasu Cegielska. Wspomniała przy tym o tym, co szkodzi nam każdego dnia. "Budowanie odporności to długotrwały i stopniowy proces. Nie da się wzmocnić organizmu z dnia na dzień. Trzeba się o niego troszczyć przez całe życie, pamiętając, że wszystko to, co jemy, jaki styl życia prowadzimy, nawet to, jakimi ludźmi się otaczamy i jak radzimy sobie z emocjami, ma wpływ na zdrowie. Szkodzi nam stres, życie w ciągłym biegu, niedosypianie. Ja, ze względu na pracę, często muszę wstawać bardzo wcześnie" - ujawniła.