Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza znają się od dziecka i od lat się przyjaźnią. Są dla siebie także ogromnym wsparciem. Obie artystki pochodzą ze Szczecina i razem się wychowywały. Znają się od trzeciego roku życia, dzięki swoim ojcom, którzy byli marynarzami. - Nasza przyjaźń trwa od 45 lat. I to jest nieprzerwany kontakt. (...) Teraz ma miejsce niezwykła sytuacja, ponieważ znów jesteśmy sąsiadkami jak za dawnych lat w Szczecinie - wspomniała Nosowska w rozmowie z Mateuszem Hładkim. Nosowska i Kulesza właśnie rozbawiły do łez internautów najnowszym nagraniem, które opublikowały w sieci. W zabawny sposób podeszły do trudnego dla kobiet tematu, jakim jest menopauza.

Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza rozbroiły ciężki temat. "Jedyne właściwe podejście"

Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza na jednej przestrzeni to z pewnością wybuchowe połączenie, co artystki udowodniły w najnowszym nagraniu, które pojawiło się na Instagramie. Na filmiku, rozbawione do łez próbowały uroczyście wyśpiewać słowo "menopauza". Po kilku próbach i obezwładniających wybuchach śmiechu w końcu udało się stworzyć idealną chóralną wersję. Nosowska podkreśliła, że to jedyne właściwe podejście do tematu i że sama myśląc o menopauzie, jeszcze nigdy się tyle nie śmiała. Kulesza z papierosem w ręku wtórowała przyjaciółce. Nagranie artystek już skradło serca fanów.

Zobacz wideo Katarzyna Nosowska w nietypowym filmie na swoim Instagramie. Pokazała unboxing

Fani Nosowskiej i Kuleszy płaczą ze śmiechu. "Teraz to aż chcę mieć menopauzę"

Nagranie Katarzyny Nosowskiej i Agaty Kuleszy spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów, którzy docenili humorystyczne podejście do trudnego tematu. Zauważono także, jak niezwykła więź łączy wokalistkę i aktorkę i że taka przyjaźń, szczególnie w show-biznesie, powinna być stawiana za wzór. "I to jest definicja słowa: przyjaźń", "Uwielbiam każdą z osobna, ale w duecie jesteście z********e. Uśmiałam się o poranku. Dziękuję", "Cudowne! Teraz to aż chcę mieć menopauzę", "To jest zaraźliwe. Nic dodać, nic ująć w kwestii 'tego' tematu", "Popłakałam się ze śmiechu" - czytamy w komentarzach.