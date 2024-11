Taką emeryturę otrzymuje Joanna Senyszyn. Wspomniała o "kilku składkach"

Emerytury to dla Polaków drażliwy temat. Wiele osób, w tym celebrytów, narzeka na wysokość świadczenia. Inni natomiast są zadowoleni z kwoty, jaka co miesiąc wpływa na ich konto. Do tej drugiej grupy zalicza się z pewnością Joanna Senyszyn. Większość seniorów może tylko pomarzyć o takiej emeryturze.

Joanna Senyszyn nie może narzekać na emeryturę. "Zebrało się dużo składek"

Joanna Senyszyn przez kilkadziesiąt lat związana była z polityką. Była posłanka Lewicy z powodzeniem realizowała też karierę akademicką. Eksparlamentarzystka może się pochwalić tytułem profesor ekonomii. W latach 2009-2014 zasiadała także w Parlamencie Europejskim. Kilka lat temu polityczka przeszła na emeryturę.

Pracowałam łącznie 47 lat. Często na dwóch uczelniach i w nadgodzinach. Wszystkie wynagrodzenia były ozusowane, wiec zebrało się dużo składek

- zdradziła w rozmowie z Onetem. Wysokość emerytury pobieranej przez Senyszyn jest imponująca. Z oświadczenia majątkowego, które musiała złożyć jako posłanka, wynikało bowiem, że co miesiąc otrzymuje z ZUS przelew wysokości 12 861,93 złotych brutto. Do tego dochodzi świadczenie, które przysługuje jej z racji działalności w Parlamencie Europejskim. Wynosi ono około 1 543 euro miesięcznie (około 6700 złotych). Jak łatwo można obliczyć, konto Joanny Senyszyn co miesiąc zasila więc niemal 20 tysięcy złotych.

Bohdan Łazuka nie może liczyć na wysoką emeryturę. Nadal musi pracować

W zupełnie innej sytuacji znajduje się natomiast Bohdan Łazuka. 86-letni artysta nadal musi pracować, gdyż kwota, którą otrzymuje z ZUS-u, wystarcza mu jedynie na pokrycie rachunków za ogrzewanie. Na pozostałe wydatki musi natomiast zarobić. Według wyliczeń "Super Expressu" świadczenie aktora wynosi około dwóch tysięcy złotych. - Obecna emerytura wystarcza mi jedynie za opłacenie rachunku za gaz, więc może sobie pan wyobrazić, ile wynosi. Jeśli minimum co drugi dzień przychodziłby do mnie listonosz i przynosił w kopercie pięć tys. dol., to mógłbym zastanowić się nad tym, czy przestać pracować. Ale na to się nie zanosi - przyznał w rozmowie z Plejadą Łazuka.