Maffashion jest jedną z tych gwiazd, które do zabawy w Halloween podchodzą bardzo poważnie. Celebrytka co roku zachwyca nowymi pomysłami na przebranie. Była już m.in. Quebonafide, Matą, czy Kaczyńskim. Maff co roku poprzeczkę stawia wyżej i podejmuje kolejne wyzwania. Tym razem postanowiła przebrać się za gwiazdę tenisa, Igę Świątek. Najpierw zaprezentowała wersję sportsmenki na korcie i zachwyciła swoim uderzającym podobieństwem do Świątek. Na tym nie koniec, bo celebrytka odtworzyła też look z jednej z branżowych imprez, gdzie świątek zachwyciła w czerwonej sukni.

Maffashion w kolejnej odsłonie Igi Świątek. Jest nie do rozróżnienia

Iga Świątek to jedna z najpopularniejszych kobiet w sporcie. Polka jest rozpoznawalna na całym świecie i ma rzeszę fanów, także wśród celebrytów. Nic więc dziwnego, że Maffashion wcielająca się co roku w znane i popularne postacie, wybrała właśnie ją. Najpierw celebrytka zachwyciła sesją zdjęciową na korcie. Maffashion zdecydowała się także na wieczorową wersję Światek. Na gali przed turniejem WTA Finals tenisistka zachwyciła w krwiście czerwonej sukni projektu Magdy Butrym. O stylizacji tenisistki rozpisywały się wszystkie media. Właśnie ten strój postanowiła odtworzyć Maffashion. Założyła nie tylko prawie identyczną sukienkę, ale postarała się także o idealne odtworzenie makijażu i innych detali. Fani nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Na zdjęciu Maffashion do złudzenia przypomina Świątek i wręcz trudno je od siebie rozróżnić.

Fani zachwyceni przebraniem Maffashion na Halloween. "Przebiłaś wszystko"

Kolejna stylizacja Maffashion na Halloween okazała się strzałem w dziesiątkę. Najlepiej świadczą o tym komentarze zszokowanych fanów. "To zdjęcie na ściance jest mistrzem! Jak mi pokazywałaś, to w pierwszej chwili myślałam, że to oryginał i toja inspiracja", "Mistrz! Co roku poprzeczka jest coraz wyżej", "Dobra to jest mocne! Myślałam, że to Iga gdyby nie tatuaże nadal by tak było. Super Ci to wyszło", "Niesamowite. Przebiłaś wszystko. Generalnie wszystko" - czytamy w komentarzach.