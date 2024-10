Mama Ginekolog wraz z mężem i dziećmi chcieli wypocząć za granicą. Musieli najpierw zmienić hotel ze względu na fatalne warunki. To, co działo się potem, było prawdziwym koszmarem. Jej syn Gilbert miał wypadek, wskutek którego cała rodzina przekonała się o tym, jak drogie może być leczenie za granicą...

Mama Ginekolog przeżyła chwile grozy z bliskimi. Pokazała wyciąg z konta

- Musieliśmy jechać na SOR. Przeżycie tak ekstremalnie stresujące…- zaczęła ginekolożka. - Gilbert wczoraj się wywrócił na rowerze i zaczął mówić, że go trochę boli szyja. W nocy miał gorączkę i byliśmy przerażeni, że ma zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Przyjechaliśmy tutaj do szpitala. Raczej wstępnie wykluczyli zapalenie opon. Powiedzieli, że może ma uraz czaszki - uzupełniła Mama Ginekolog. Wspomniała, że syn przeszedł szereg badań. Stwierdzono finalnie zapalenie węzłów chłonnych. Następnie lekarka przeszła do kosztów wizyty w szpitalu. Wspomniała, że ma ubezpieczenie za granicą. Była zaskoczona faktem, że w Meksyku musiała za wszystko zapłacić z góry. Cała wizyta wyniosła ją sześć tyś. dolarów, czyli ponad 24 tys. zł. - To jest nauczka, że nawet mimo ubezpieczenia trzeba mieć pieniądze na koncie, aby móc za to wszystko zapłacić - powiedziała. Napisała następnie posumowanie całej przygody w szpitalu. "A bez wcześniejszej opłaty z góry, nie było opcji, aby lekarz obejrzał Gilberta, a on dosłownie przelewał nam się przez ręce" - dodała na InstaStories.

Niewiele osób ma tak po prostu 30 tys. zł na koncie, aby zapłacić za wizytę.

- podsumowała. Kadry z InstaStories lekarki znajdziecie w naszej galerii. Wspomniała też, że po wizycie w szpitalu skontaktowała się z ubezpieczycielem. Mógł wskazać jej placówkę, za którą nie musiałaby płacić z góry, ale dopiero w późniejszym czasie. Jak wiadomo, przy wypadkach każda minuta jest ważna, więc lekarka nie mogła czekać.

