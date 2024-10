Na początku października niespodziewanie gruchnęła wiadomość o rzekomym rozpadzie małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Żadne z nich nie odniosło się do tych rewelacji, ale też ich nie zdementowało. Co więcej, tancerz pozwala sobie na drobne przytyki w stronę (byłej?) partnerki w komentarzach pod postami. Tym razem Pela polubił wpis, w którym jeden z internautów zarzucił Kaczorowskiej hipokryzję.

Maciej Pela coraz mocniej rozkręca się na Instagramie

Maciej Pela w ostatnim czasie jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i zdecydowanie nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów. A ci chcą wszelkimi sposobami dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w życiu prywatnym jego i Agnieszki Kaczorowskiej. Co więcej, mimo że para tancerzy nabrała wody w usta, niektórzy internauci wyciągnęli własne wnioski. "Jeśli te plotki to prawda, to pani Agnieszka rozczarowała, zawiodła nie tylko pana i dzieci, ale też swoich odbiorców. Doradzała, pouczała, kłamiąc i oszukując" - czytamy w jednym z komentarzy pod instagramowym postem tancerza. Maciej Pela nie odpisał na domysły internauty, ale w wiele mówiący sposób polubił jego komentarz.

To zresztą nie wszystko. Pela zostawił polubienie także przy kolejnym wywodzie tego samego internauty na temat Kaczorowskiej. Fan tancerza zaczął wypowiedź od tego, że jest zdania, iż w ich relacji to Pela był zawsze szczery. "To chyba pani Agnieszka chciała nam namalować obraz nierealny i przekonać, że taki obraz istnieje. Myślę, że okłamała nas i swoją rodzinę" - pisze internauta. Screeny z Instagrama Macieja Peli znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela próbowali ratować małżeństwo?

Wokół rzekomego rozstania Kaczorowskiej i Peli narosło już wiele spekulacji. W temacie nie próżnują też różni informatorzy. Jak dowiedział się Pudelek, w relacji pary miało nie być najlepiej od jakiegoś czasu. Źródło serwisu donosi również, że małżonkowie rzekomo usiłowali ratować związek. - Próbowali terapii, ale nie przyniosła ona oczekiwanych efektów. Zagraniczny wyjazd Agnieszki na plan "Królowej przetrwania" jeszcze pogorszył sytuację" - czytamy. - Agnieszka już na wyjeździe dawała do zrozumienia, że w jej małżeństwie działo się źle - przekazał informator serwisu.