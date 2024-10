28 października w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbył się pokaz najnowszej kolekcji ubrań zaprojektowanych przez Dawida Wolińskiego. Na pokazie stylisty znanego z "Top Model" pojawiło się gościnnie wiele gwiazd i osób związanych z branżą modową. Niektóre z nich przyjaźnią się z projektantem mody. Zobaczcie, kto najlepiej się prezentował.

Śmietanka polskiego show-biznesu i celebryci na pokazie Dawida Wolińskiego. Spójrzcie na Małgorzatę Sochę

Na pokazie Dawida Wolińskiego pojawiły się takie znane twarze, jak m.in. Joanna Przetakiewicz, Monika Olejnik, Bogna Sworowska, Lara Gessler, Ada Fijał, Robert Kupisz, Zofia Ślotała, Tomasz Jacykow oraz Małgorzata Socha. Ostatnia z wymienionych na wydarzeniu zaprezentowała się w ciemnym outficie. Do granatowej, dłuższej, bo sięgającej za biodra marynarki wybrała dopasowany czarny top. Ten połączyła z szerokimi eleganckimi spodniami, które doskonale podkreślały talię aktorki. Do tego czarne botki na obcasie i pasująca do całości torebka. Socha postawiła też na delikatny makijaż i rozpuściła włosy. Wyglądała naprawdę stylowo.

Monika Olejnik w ciężkich buciorach i kapitalnych dodatkach. Ta chustka robi wrażenie

Monika Olejnik już niejednokrotnie udowodniła, że zna się na modzie i potrafi się nią bawić, łącząc style. Tym razem gospodyni "Kropki nad i" wybrała dopasowaną, brązową sukienkę, która świetnie podkreślała jej wysportowane ciało. Na wierzch narzuciła długi płaszcz w odcieniu karmelowym. Nie zabrakło ciężkich, ale pasujących do reszty ciemnych buciorów w stylu wojskowym. Jednak to dodatki sprawiły, że cała stylizacja nabrała charakteru. Spójrzcie na kolorową apaszkę dziennikarki, biżuterię oraz stylowe okulary przeciwsłoneczne.

Zobacz wideo Dawid Woliński o swoich kreacjach: Ubieram żony i kochanki

Na uwagę zasługują też nietuzinkowe i jednocześnie bardzo eleganckie stylizacje Joanny Przetakiewicz oraz dawno niewidzianej II wicemiss Miss Polonia 1987 roku - Bogny Sworowskkiej. Zdjęcia obu pań, podobnie jak wszystkich uczestników pokazu Dawida Wolińskiego, znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.