Mikołaj Roznerski od lat wciela się w rolę Marcina Chodakowskiego w serialu "M jak miłość". Aktor odkąd pojawił się w produkcji, zaskarbił sobie sympatię wielu fanek. Bardzo długo jego serialową żoną była Adriana Kalska, z którą Roznerski tworzył także duet poza ekranem, co dodatkowo podkręcało wątek miłosny pary. Ich relacja jakiś czas temu się rozpadła, więc scenarzyści postanowili rozdzielić także Izę i Marcina. Grany przez niego bohater nie był długo samotny, bo w serialu pojawiła się przebojowa Kama, grana przez Michalinę Sosnę, która stała się nową ukochaną Chodakowskiego. Bardzo szybko zaczęto plotkować, że parę łączy także coś w życiu prywatnym. Michalina Sosna właśnie opublikowała ważną wiadomość, która z pewnością nie uciszy plotek na temat jej relacji z Roznerskim.

Michalina Sosna wtulona w Roznerskiego ogłasza nowe wieści. "Tak długo czekałam"

Michalina Sosna wie, jak podkręcić atmosferę przed emisją nowych odcinków serialu "M jak miłość". Aktorka niedawno wrzuciła do sieci zdjęcie, które ponownie ożywiło plotki na temat jej potencjalnego romansu z Mikołajem Roznerskim. Na fotografii tuli się do swojego ekranowego partnera. Dodała także kilka słów od siebie.

Już niedługo w Dwójce zobaczymy Kamę i Marcina razem. Tak długo czekałam

- napisała.

Mikołaj Roznerski dementuje plotki o romansie. "Ciągle są mi przypinane jakieś romanse"

Fani serialu "M jak miłość" byli wniebowzięci gdyby wątek Kamy i Marcina przekładał się także na prawdziwe życie, dlatego doszukują się dowodów, że Roznerski i Sosna mają się ku sobie. Jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem aktor rozwiał wszelkie wątpliwości. "Ze strony Marcina to wygląda tak, że faktycznie tam jest wielka miłość z Kamą graną przez Michalinę Sosnę. Natomiast ze strony Mikołaja to wygląda tak, że być może gramy na tyle wiarygodnie, że ludzie się identyfikują z tym (...) Jestem już chyba 17 lat w tym zawodzie, 12 lat na show-biznesowym stołku. I ciągle są mi przypinane jakieś romanse z różnymi osobami. (…) Nie mam na to wpływu tak naprawdę. To jest robota. Z Michaliną się bardzo lubimy. Wydaje mi się, że lepiej grać z kimś, kogo się lubi" - podsumował.