Gwiazdy zazwyczaj starają się dbać o swój PR i zatrudniają swoich speców od wizerunku. W erze mediów społecznościowych często zdarza się jednak, że wchodzą w bezpośrednie interakcje z fanami. A gdy chcą coś dobitnie i klarownie wytłumaczyć, używają Caps Locka. To nie jest ani modne, ani w dobrym guście, ale cóż zrobić, gdy emocje biorą górę. Z okazji Międzynarodowego Dnia Caps Locka postanowiliśmy przybliżyć wam kilka DOWODÓW.

Kurdej-Szatan wkurzyła się na Straż Graniczną. W ruch poszedł Caps Lock

Barbara Kurdej-Szatan przez lata miała wizerunek sympatycznej, poukładanej i grzecznej blondynki z reklamy. Co za tym idzie, zdobyła ogromną sympatię wielu widzów Telewizji Publicznej. Wszystko zmieniło się w dniu, w którym postanowiła wyrazić publicznie swoje zdanie o zachowaniu Straży Granicznej wobec uchodźców. Temat mocno polaryzował, więc opinie o wpisie aktorki były skrajne. Wielu miało jej jednak za złe, że w ruch poszły przekleństwa. Pojawił się także Caps Lock. "K***A!!!!!!!! K***a!!!!!!! Co tam się dzieje!!!! To jest k***a "straż graniczna"???? Straż???? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez NICZEGO" - krzyczała aktorka. A, że Kurdej krytykowała politykę władz, to prezes Kurski postanowił pozbyć się jej z mediów publicznych. Wróciła dopiero po zmianie władzy w TVP.

Skrzynecka kłóci się z fanami z Caps Locka, ale wspomina też o ISKRZENIU z Gąsowskim

Nadużywać Caps Locka lubi także Katarzyna Skrzynecka. Popularna aktorka nieraz wdała się w pyskówkę z internautami, którym zdarzało się krytykować ją w komentarzach. Głównie zarzucano jej zbytnie przeróbki zdjęć na Instagramie, wyśmiewano mocne makijaże i wątpliwej jakości stylizacje. Tego dla Skrzyneckiej było za dużo i nieraz musiała pokazać DOBITNIE komentującym, gdzie są jej instagramowe drzwi. Skrzynecka używa jednak Caps Locka także wówczas, gdy chce podkreślić swoje pozytywne relacje ze znajomymi z branży. Przyjacielem Skrzyneckiej jest Piotr Gąsowski i to właśnie o nim gwiazda pisała używając dużych liter. "Ależ to FAJNIE się spotykać znów w studio telewizyjnym z Piotrem Gąsowskim. Popracowane z wielką radością. Gdy rozumiemy się w lot i ISKRZY przelot poczucia humoru. GOOD VIBES ALWAYS" - napisała Skrzynecka.

WIele gwiazd kocha Caps Locka. Górniak, Spears czy Kubicka są na tej liście

Britney Spears w ostatnim czasie znana jest głównie z dość dziwacznych, tanecznych postów na Instagramie. Wiele emocji wzbudzają też jej opisy, w których nadużywa emotikonek i Caps Locka. W jednym z nich pisała o "GOTOWANIU" i "ŁZACH RADOŚCI". Z kolei Edyta Górniak, która średnio raz do roku rozpoczyna "NOWY rozdział" w swoim życiu, też chętnie informuje o tym fanów na Instagramie. Żeby nie przeoczyli ważnej informacji podkreśla całość dużą czcionką. Jest też Sandra Kubicka, która o zawirowaniach w życiu prywatnym często komunikowała też z Caps Lockiem. Przykłady takich postów gwiazd znajdziecie w naszej galerii. KONIECZNIE tam zajrzyjcie.