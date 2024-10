Sandra Kubicka chce jeszcze w tym roku zamieszkać z rodziną w nowym domu, który od jakiegoś czasu buduje z ukochanym Baronem. Kilka dni temu celebrytka zamieściła w sieci filmik z nowej posiadłości. Jak zapowiada się jej wymarzone lokum? Fragmenty pokazane przez Kubicką w rozmowie z Plotkiem oceniła architektka wnętrz Agnieszka Konieczna.

Architektka wnętrz była sceptyczna do płaskorzeźby w domu Sandry Kubcikiej. Zmieniła zdanie

Przypomnijmy, że modelka postawiła na kilka oryginalnych rozwiązań jak np. tynkowa płaskorzeźba na ścianie klatki schodowej. - W pierwszej chwili słysząc hasło "płaskorzeźby", lekko się przeraziłam. Przypomniały mi się tandetne płaskorzeźby inspirowane starożytnością, które zdobiły klatkę schodową w budynku, w którym kiedyś mieszkałam. Ale tutaj na szczęście mamy nowoczesne podejście do tematu. Ściana przypomina w pewnym sensie skałę, jest mocno trójwymiarowa, co jeszcze podkreślają paski led. Bardzo fajny i odważny efekt końcowy! Będzie super pasował do wnętrz surowych, minimalistycznych lub japandi - powiedziała nam ekspertka.

Sandra Kubicka pokazała też łazienkę

Sandra Kubicka nie ukrywała w swoim nagraniu, że w jej pokoju kąpielowym znalazła się samoczyszcząca toaleta i prysznic, z którego mogą jednocześnie korzystać dwie osoby. Kubicka wspomniała także, że zamierza wyposażyć kabinę w specjalne matowe płytki. Wszystko dlatego, że zdarzyło się jej kiedyś poślizgnąć pod prysznicem. Architekta wnętrz bardzo chwali obydwa te rozwiązania. - Dwuosobowy prysznic to marzenie, szczególnie w świecie małych mieszkań, w których musimy decydować między prysznicem a wanną. Więc super, że tu się mieści! Wspomniane problemy z płytkami niestety do rzadkich nie należą. Pamiętajcie, żeby zawsze na podłogę kłaść płytki matowe, bo te polerowane w połączeniu z wodą stają się skrajnie śliskie. Można sobie zrobić krzywdę - dodaje Agnieszka Konieczna w rozmowie z Plotkiem.

Sandra Kubicka i Baron opływają w luksusie. Takim samochodem jeżdżą

Sandra Kubicka i Baron nie mogą narzekać na zarobki. W ich życiu nie brakuje luksusu. Zakochani już od dłuższego czasu robią sobie zdjęcia i nagrywają się w luksusowym SUV-ie. To biały z czarnymi elementami Range Rover Sport produkowany przez brytyjską firmę Land Rover. Samochód wyróżnia się sportowym designem, eleganckim wykończeniem i zaawansowanymi technologiami. W Polsce ceny nowego Range Rovera Sport zaczynają się od około 450 tysięcy złotych za podstawową wersję. Bardziej luksusowe modele z mocniejszymi silnikami mogą kosztować nawet 800 tysięcy złotych, natomiast wersja z pełnym wyposażeniem może przekroczyć nawet milion złotych.