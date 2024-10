Anna Powierza dała się poznać jako utalentowana aktorka. Słynna Czesia z "Klanu" ma za sobą wiele ról w znanych produkcjach. Niestety, w jej życiu prywatnym sytuacja wygląda nieco inaczej. Kobieta nie miała dotychczas szczęścia w miłości. Nie przestała jednak wierzyć, że idealny partner wciąż na nią czeka. Kiedyś była przekonana, że to Marcin Ziębiński zostanie jej ukochanym na zawsze. Syn Krystyny Kołodziejczyk poznał Powierzę, gdy ta miała zaledwie 21 lat. Już na pierwszym spotkaniu nie mogli oderwać od siebie wzroku.

Anna Powierza była narzeczoną Marcina Ziębińskiego. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem

Anna Powierza i Marcin Ziębiński poznali się za pomocą wspólnych znajomych. Zainteresowany aktorką mężczyzna nie miał jednak do niej numeru. Pomogła w tym jego znana mama, Krystyna Kołodziejczyk. Ziębiński nie czekał długo z propozycją randki. Od samego początku stanowili nierozłączną parę. Powierza wypowiadała się o ukochanym w samych superlatywach. - Chciałabym iść przez życie obok Marcina. Jest mężczyzną bardzo bliskim mojemu wyobrażeniu o idealnym kandydacie na męża - mówiła w rozmowie z "Echem Dnia".

Po pewnym czasie zaczęli planować ślub. Ustalona była nawet data. Co więcej, Powierza i Ziębiński urządzali także mieszkanie. Nagle... czar prysł. Do mediów nie dostała się informacja, co było powodem nagłego zerwania. Do dziś tajemnicą jest przyczyna rozstania. Wiadomo jednak, że Krystyna Kołodziejczyk miała mieć żal do syna, że związek z Powierzą się rozpadł. Aktorka bardzo ją lubiła i uważała ją za swoją synową.

Anna Powierza chętnie opowiadała o ślubie. Koniec związku był szokiem

Anna Powierza nie miała oporów, aby opowiadać o ślubie. Serialowa Czesia z "Klanu" w wywiadach wypowiadała się o dawnym ukochanym, potwierdzając, że widzi się z nim ślubnym kobiercu. Nie ukrywała, że była bardzo szczęśliwa w relacji z Ziębińskim. - Wierzę, że życiowe doświadczenia Marcina, zarówno te dobre, jak i te złe, ochronią nasz związek przed błędami, jakie moglibyśmy popełnić. Najważniejsze, żebyśmy zawsze byli tak szczęśliwi, jak teraz - mówiła w rozmowie z "Faktem".