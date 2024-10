Ostatnio Adam Konkol pochwalił się swoim majątkiem. Lider Łez powiedział nam bez ogródek, że na samym utworze "Agnieszka", który napisał w latach 90., zarobił aż dwa miliony złotych. Jego deklarację skomentował teraz Piotr Kupicha. Muzyk ma przecież na swoim koncie wiele hitów i tantiemy go nie omijają. - Aż mi się ciemno zrobiło przed oczami od tych dwóch milionów. Ja może nie chciałbym rozmawiać wprost o kwotach, ale z Feelem zrobiliśmy tych przebojów znacznie więcej. Przywołam tylko "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "W odpowiedzi na Twój list", "Gotowi na wszystko", ale też piosenki do seriali jak "Rodzinka.pl" czy hymn sportowców "Pokaż na co Cię stać". Wiec myślę, że tą kwotę można spokojnie pomnożyć razy sześć - wyznał Plotkowi wokalista. Można więc wywnioskować, że na tantiemach wzbogacił się o 12 milionów złotych.

Piotr Kupicha nie liczy milionów na koncie

Równocześnie Piotr Kupicha zapewnia nas, że pieniądze nie spędzają mu snu z powiek. - Szczerze mówiąc nigdy tego nie sprawdzałem, jakie dokładnie dostałem tantiemy od początku działalności Feela ale uważam, ze to raczej i tak zawyżone szacunki - powiedział w rozmowie z Plotkiem i pochwalił się nowym sukcesem. - Chciałem zauważyć, że zespół Feel jest wciąż bardzo aktywny w branży. Nasz singiel "Hejnał" jest chętnie grany w radiostacjach i świetnie sprawdza się na koncertach. Wciąż staramy się tworzyć nowe przeboje - dodał wokalista. Nic dziwnego, że może sobie pozwolić na luksusowy samochód. Niespełna rok temu został dostrzeżony w Porsche, którego cena to, bagatela, niemal pół miliona złotych.

Adam Konkol dorobił się luksusowej willi

Przypomnijmy, że Adam Konkol stwierdził, że mógłby się spokojnie utrzymać z jednego przeboju. - Skromnie mógłbym żyć z niej do końca życia. (...) Zarobiłem na niej dwa miliony złotych i tylko jedna piosenka w poprzednich latach, chwilowo zarabiała więcej, niż "Agnieszka". Było to "Dziś Ci to powiem" dla Exaited - mówił nam Konkol. Dodał też, że niedługo wyprowadzi się z pięknej willi na Śląsku z prywatnym wodospadem, wartej kilka milionów złotych i zamieszka w Wielkopolsce. - Być może jeszcze w tym roku powstanie nasz wymarzony projekt. Dom pewnie będzie mniejszy niż ten na Śląsku, im jestem starszy, tym bardziej praktyczny, a duży dom i duży ogród to dużo pracy. Trudno to czasem pogodzić z koncertami i zarządzaniem klinikami. (...) Na razie nie będziemy sprzedawali domu na Śląsku. Być może będziemy mieszkać częściowo tu i tam. Dzieci są bardzo samodzielne i poradzą sobie w każdej sytuacji - wytłumaczył.