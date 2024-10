Tomasz Jakubiak wydał w 2018 roku książkę "Ugotuj mi, Tato" z przepisami dla najmłodszych. Niedawno kucharz ogłosił, że zyski z dalszej sprzedaży publikacji będą przeznaczone na jego leczenie nowotworowe. Juror "MasterChefa" nie załamuje się i stara się spędzać jak najwięcej czasu z synem, który ma cztery lata. W weekend pokazał na Instagramie ich wspólne nagranie z kuchni. "Maślana polenta, czyli pyszna kaszka z truskawkami. Przed wami kolejny przepis z ebooka "Ugotuj mi Tato". Świeżości (i wyglądu!) nadaje mięta (...) Koniecznie dajcie znać, czy już próbowaliście, albo... czy spróbujecie z Waszymi dziećmi. Nam, jak widać, smakowało" - napisał. "Spoko kaszka, trzymam kciuki, zdrówka szef", "Narobiliście mi smaka", "Wygląda przepysznie" - stwierdzili pod filmikiem internauci.

Fani wspierają Tomasza Jakubiaka

Dzień wcześniej Tomasz Jakubiak chwalił się uradowany, że jego książka zaczęła sprzedawać się jak świeże bułeczki. "Kochani, to, co się wydarzyło po opublikowaniu video z ebookiem, przerosło nasze oczekiwania i serwery. Na bieżąco odpisujemy wam z moją siostrą na wiadomości i maile. Jeśli jeszcze ktoś z was ma problem z pobraniem ebooka: piszcie do nas, sprawdzamy każdą wiadomość" - napisał i doczekał się fali wsparcia. "Tomku co dajesz to dostajesz. Dobro do ciebie wróciło, dużo zdrówka i wytrwałości!", "Jesteśmy z tobą, zawsze możesz na nas liczyć", "Tomku… w Krakowie w osiedlowej uliczce wyjeżdżając ze szwalni mijałeś mnie… Z uśmiechem na twarzy pokiwałeś ręką… dla nas 'zwykłych ludzi' takie gesty mają znaczenie… Mówią o tym, że jesteś dobrym człowiekiem i każdy jest dla ciebie równy…. Dobro wraca i to dobro, które ludziom już dałeś właśnie wraca. Mocno trzymamy kciuki, wracaj do zdrowia, i do następnego zobaczenia w Krakowskiej uliczce" - czytamy na Instagramie.

Tomasz Jakubiak o swojej chorobie. Jak dowiedział się o nowotworze?

O swojej chorobie Tomasz Jakubiak opowiedział publicznie pod koniec września. Jak wyglądały jej pierwsze objawy? Początkowo kucharz skarżył się na ból brzucha. Z badań jednak nic nie wynikało. - Zrobili mi badania krwi itd. i powiedzieli, że nic mi nie jest, tylko nie wziąłem osłony na jakiś antybiotyk i że prawdopodobnie przez to mam takie bóle skurczowe i mnie do domu puścili - wyznał Tomasz Jakubiak. w "DDTVN". Dolegliwości niestety nie przechodziły, a ponadto doszedł ból w okolicy kręgosłupa. Wówczas kucharz wybrał się na rezonans, po którym wszystko stało się jasne. - Zaczęła się cała przygoda. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy i jakieś dwa kręgi w kręgosłupie. Jest to ciężka sytuacja - podsumował.