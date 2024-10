Maryla Rodowicz dała się poznać nie tylko jako znakomita artystka, lecz także wielka fanka gotowania. Swego czasu były już mąż wokalistki miał mieć jej za złe, że do większości potraw dodawała... masło, które jest bardzo kaloryczne. Rodowicz regularnie zamieszcza również w mediach społecznościowych zdjęcia przygotowanych przez siebie dań. Ostatnio zajmowała się grzybami. Po koncercie w Wadowicach miała ochotę na papieskie kremówki, które zostawiła w garderobie. Została jednak okradziona z łakoci, o czym szybko poinformowała swoich obserwatorów. "Po koncercie, jak zwykle spotkałam się z fanami. Gadu, gadu, zdjęcia, pakowanie. Zaraz, zaraz, a gdzie moje kremówki... wadowickie kremówki. Ktoś je zajumał, no ludzie. Leżały na mojej osobistej torebce. Takie życie" - pisała wokalistka na Instagramie i Facebooku. Sprawa nie przeszła bez echa. Piosenkarka doczekała się jednak satysfakcjonującego rozwiązania.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz doczeka się filmu. Katarzyna Warnke przeciwna. Szapołowskiej też nie chciałaby grać

Maryla Rodowicz w euforii. Kremówki w końcu się odnalazły?

Maryla Rodowicz nie mam zielonego pojęcia, jak mogło do tego dojść. - Cztery kremówki położyłam na osobistej torebce, żeby nie zapomnieć i zniknęły. Rozpłynęły się jak sen złoty. Ale może to i dobrze, bo dieta, wiadomo. Ale z drugiej strony cieszyłam się, że dowiozę je do domu. Żal, że nawet nie spróbowałam - powiedziała Plotkowi piosenkarka. Wpis wokalistki wywołał w sieci ogromne poruszenie. Najwyraźniej niektórzy tak byli wstrząśnięci kradzieżą kremówek, że postanowili kupić Rodowicz kolejną porcję.

Uwaga, uwaga znalazły się wadowickie kremówki. Dziękuję, Wadowice - tu wszystko się zaczęło

- napisała artystka. Dodała zdjęcie ze świeżymi kremówkami, które dostała w prezencie. Słodki upominek podarowały jej władze gminy Wadowice. "To była ogromna przyjemność przywieźć pani nasze wadowickie kremówki! Lepszych nigdzie nie ma!" - czytamy pod postem.

Kremówkami Maryli Rodowicz zainteresował się Krzysztof Rutkowski. "Dostarczę je osobiście"

Sprawa zaginionych kremówek poruszyła nawet Krzysztofa Rutkowskiego. Samozwańczy detektyw przekazał w rozmowie z "Super Expressem", że jeśli słodkości się nie odnajdą, to sam pofatyguje się, by dostarczyć je do Rodowicz. "Marylo, nie martw się! (...) Trzeba dbać o nasze dobro narodowe. Maryla Rodowicz odzyska swoje kremówki! Potrzebuję tylko informacji, ile ich było. Dostarczę je osobiście. Na pewno będą świeższe niż te skradzione" - dodał humorystycznie. Jak widać, gmina Wadowice zdążyła go ubiec. ZOBACZ TEŻ: Maryla Rodowicz miała propozycję dla Dody. Ta jej odmówiła. O co poszło?