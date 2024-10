19 października w programie "Wstajemy!" emitowanym w Telewizji Republika ukazał się wywiad z Muńkiem Staszczykiem. W rozmowie z Anną Popek wokalista poruszył temat wiary. - W sytuacji zwątpienia, odejścia od Boga, to zawsze się znajduje, przychodzi jakiś emisariusz, posłaniec - mówił. Wystąpienie Muńka Staszczyka w stacji spotkało się z negatywnym odbiorem. "Nawet Muniek się pcha do kabaretu?", "Dlaczego?" - pisali w mediach społecznościowych. Wokalista postanowił się wytłumaczyć.

Zobacz wideo Staszczyk o swojej karierze. "Nie jestem takim kozakiem"

Muniek Staszczyk stawia sprawę jasno. "Polaryzacja poczyniła wielkie zło"

Na instagramowym profilu Muńka Staszczyka pojawił się długi wpis. Wokalista odniósł się do fali krytyki, z którą mierzy się po rozmowie w TV Republika. "Kochani. Niektórych z was mogła zaskoczyć moja obecność w TV Republika, pojawiają się głosy krytyki: Przecież napisałeś Polę, wystąpiłeś na Pol’And’Rocku u Jurka Owsiaka! Co ty, Muniek, odwalasz? Chcę, żebyście wiedzieli, że ja nie dzielę Polaków na prawaków i lewaków, gejów i białych heteroseksualnych. Polaryzacja społeczeństwa poczyniła wielkie zło" - zaczął. Muniek Staszczyk zaapelował do swoich odbiorców. Wspomniał o kluczowej kwestii, jaką jego zdaniem jest komunikacja. "Musimy ze sobą rozmawiać. Możecie powiedzieć, że jestem naiwny, ale przede wszystkim jestem Polakiem i chrześcijaninem. Republikę oglądają Polacy, moi bracia. Powódź zalała Polaków. Nie pisowców i platformersów. Tam ludzie wzajemnie sobie pomagali i pomagają, głosujący na tę, czy inną partię" - napisał Muniek Staszczyk.

Muniek Staszczyk nie chce mieszać się w politykę. "To bagno"

W dalszej części swojego wpisu Muniek Staszczyk wyjawił, że przyjął zaproszenie od Telewizji Republika ze względu na rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Wokalista ponownie stwierdził, że jest poza podziałami wśród Polaków. "W tej telewizji, jak w każdej innej, rządzi biznes i polityka. Dziś jedni są uważani za dobrych, drudzy za złych, jutro odwrotnie. Polityka to bagno. Ja chcę rozmawiać ze wszystkimi Polakami, piszę piosenki dla Polaków" - czytamy. Nie zabrakło wzmianki o poglądach wokalisty. "Ze swoimi poglądami się nie kryję, wyrażam je często w swoich tekstach. Nawet mocno i dosadnie, gdy tak czuję. Również na temat Unii Europejskiej, która jest oczywiście naszym błogosławieństwem, tym bardziej w obliczu zagrożenia ze Wschodu. Natomiast jestem jak najdalszy od pogardy dla drugiego człowieka" - skwitował swoją wypowiedź i życzył wszystkim spokoju oraz zdrowia.