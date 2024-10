Michał Wiśniewski jakiś czas temu ogłosił bankructwo. Niedługo później piosenkarz poinformował, że buduje nowy dom. Początkowo relacjonował jego powstawanie na kanale w serwisie YouTube, później jednak tempo prac spowolniło. Ostatnio lider Ich Troje nie chwali się postępami na placu budowy. Dziennikarze jednego z serwisów internetowych postanowili sprawdzić osobiście, jak przebiegają prace.

Zobacz wideo Plotek Wiśniewski wraca z programem o swoim domu. Mówi o długach. „Nie mamy sponsorów!"

Michał Wiśniewski będzie musiał poczekać z przeprowadzką. "Chodzi o brak sponsorów"

Michał Wiśniewski w 2023 roku ogłosił rozpoczęcie budowy nowego domu. Wymarzone gniazdko wokalisty miało powstać głównie dzięki pomocy sponsorów, a cały proces miał zostać zrelacjonowany w internetowym reality show. Budynek, którego powierzchnia ma wynosić 570 metrów kwadratowych, powstaje w podwarszawskiej miejscowości Łoś. Jakiś czas temu media informowały jednak, że lider Ich Troje napotkał po drodze trudności, w wyniku których prace zostały wstrzymane. - Ma jakieś problemy, chyba chodzi o brak sponsorów. Widziałem go na budowie, ale on się nie bawił w rozliczenia z podwykonawcami, miał do tego upoważnioną osobę. Ja odszedłem, bo byłem od fundamentów, słupów, żelbetu, teraz już chodzi o wykończeniówkę. To domena inwestora, mnie nie kręcą takie wyszukane gusta - twierdził informator portalu ShowNews.

Dziennikarze sprawdzili, co z budową domu Wiśniewskiego. Prace stoją w miejscu

Ostatnio dziennikarze serwisu ShowNews postanowili osobiście odwiedzić plac budowy nowego domu Wiśniewskiego, aby sprawdzić, jak przebiegają prace. Okazuje się, że przed piosenkarzem jeszcze długa droga. Reporterzy zastali bowiem na miejscu jedynie kilku robotników. Sam dom również nie wygląda na skończony. Do tej pory powstał jedynie szkielet budynku. Zanim będzie można w nim zamieszkać, minie jeszcze wiele czasu. Lider Ich Troje zdążył ju nawet przedłużyć umowę wynajmu obecnego domu. - Już wydłużyłem umowę najmu tego domu o dwa lata, bo budowa trwa. To nie jest nieruchomość z prefabrykatów. Zamknęliśmy stolarkę, ekipa robi dachy i niedługo wejdziemy z pracami do środka. Będą robione jeszcze odwierty do pompy, czekamy na zgodę geologów - wyznał w rozmowie z ShowNews.