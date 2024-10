Sandra Kubicka zaszalała na ściance. Góra kreacji odważna. Dół jeszcze bardziej

Sandra Kubicka 17 października pojawiła się na gali zorganizowanej z okazji 24. urodzin portalu Wizaż.pl. Celebrytka na tę okazję wybrała odważną stylizację w kolorze głębokiej czerni. Opłaciło się. Wyglądała, jak milion dolarów i była jedną z najciekawiej ubranych gwiazd tego wieczoru. Spójrzcie, kto oprócz niej pojawił się na wydarzeniu.

Sandra Kubicka w "małej" czarnej, ale z pazurem. Celebrytka podbiła ścianki

Sandra Kubicka niedawno urodziła syna Leonarda. Wygląda na to, że młoda mama znów zaczęła podbijać ścianki i ma więcej czasu dla siebie. Niedawno wybrała się na mecz z ukochanym Aleksandrem Baronem. Para miała wychodne i doskonale się bawiła, odrywając się na chwilę od codziennych obowiązków. Kubicka właśnie ruszyła na podbój ścianek. Na jednym z eventów pojawiła się jeszcze w środę. Mowa o gali plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl. 17 października zaliczyła aż dwa duże eventy. Pokaz marki MMC i 24. urodziny portalu Wizaż.pl. Na tym ostatnim postawiła na odważną kreację i jej wybór na ten wieczór okazał się strzałem w dziesiątkę. Sandra Kubicka miała na sobie krótką czarną sukienkę z asymetrycznym wycięciem na udo i głębokim, sięgającym aż do pasa dekoltem. Newralgiczne miejsca, były przysłonięte udrapowanymi warstwami delikatnego tiulu. Całość kreacji celebrytka dopełniła połyskującymi kozakami i dużymi kolczykami. Kto jeszcze pojawił się na wydarzeniu? Do zdjęć pozowała m.in. Patrycja Kazadi i ostatnio bardzo popularna youtuberka Andziaks.

Sandra Kubicka na pokazie MMC. Stylizacja celebrytki zmiotła z planszy modowe wybory jej koleżanek

Sandry Kubickiej nie mogło zabraknąć także na pokazie duetu MMC, który przyciągnął największe polskie gwiazdy takie jak m.in. Małgorzata Socha, Lara Gessler czy Sandra Hajduk. Kubicka zaskoczyła stylizacją w amerykańskim stylu. Miała na sobie asymetryczny płaszcz, który założyła jako sukienkę. Do tego stroju modelka wybrała skórzane kozaki, rękawiczki sięgające ramion i torebkę w najmodniejszym w tym sezonie odcieniu. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało Sandra Kubicka przybyła na wydarzenie w czarnych okularach w hollywoodzkim stylu. Całość prezentowała się bardzo nowocześnie i oryginalnie. Mama Leo egzamin z najnowszych trendów zdała celująco.