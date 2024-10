Radosław Majdan przebywa obecnie za granicą, gdzie wraz z innymi sportowcami i celebrytami bierze udział w nagraniach nowego programu dla stacji TVN, "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Przygodami z podróży mąż Małgorzaty Rozenek dzieli się w mediach społecznościowych. Zdał także relację z niezwykłego spotkania na jednej z dróg. Okazuje się, że Majdan ma wielkie serce do zwierząt.

Zobacz wideo Majdanowi pies umierał na rękach. Przeżył prawdziwą traumę

Radosław Majdan spotkał żółwia na drodze. Okazał serce

Radosław Majdan, gdy tylko dostrzegł żółwia na swej drodze, postanowił zatrzymać samochód i przetransportować zwierzę. - Spotkaliśmy żółwia na drodze, a jedziemy samochodem, więc musimy go bezpiecznie odstawić - stwierdził Radosław Majdan. Później zwrócił się już bezpośrednio do żółwia. - Nie denerwuj się... Idź sobie do domku, chociaż dom masz ze sobą - dodał spostrzegawczo. Taka postawa celebryty jest zdecydowanie godna podziwu i naśladowania.

Radosław Majdan wyleciał do Aten. Już na lotnisku czekały na niego problemy

Zagraniczny wyjazd Radosława Majdana obfitował jednak także w mniej przyjemne niespodzianki. Uczestnik nowego show TVN bardzo cieszył się po przylocie do stolicy Grecji, ale ta radość nie trwała długo. - No i dolecieliśmy, słuchajcie, jesteśmy w Atenach, teraz mamy podróż około trzech godzin do punktu, gdzie poznamy reguły programu i gdzie zamieszkamy - relacjonował podekscytowany. Szybko jednak okazało się, że zagubił się jego bagaż. Internautów poinformował o tym Jakub Rzeźniczak, który także bierze udział w nowym show TVN-u. - Czekamy na bagaże. Radka bagaż niestety zaginął, więc pewnie wszystko się opóźni - stwierdził były piłkarz. Panowie postanowili jednak się nie zrażać przeciwnościami losu i cieszyli się zgraną ekipą i piękną pogodą w greckiej stolicy.

Warto dodać, że nowy program TVN jest oparty na belgijskim formacie, który cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. W "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory" rywalizacja i sportowe emocje mają łączyć się z elementami reality-show. Wśród uczestników tego programu pojawią się oprócz Majdana i Rzeźniczaka m.in. Karolina Pilarczyk, Iwona Guzowska, Olga Kelm, Iga Baumgart-Witan, Damian Janikowski, Adam Kszczot. Gospodynią show została Anna Senkara.