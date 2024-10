Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie mogą narzekać na brak pracy. Aktorka gra w teatrze, a od niedawna prowadzi na antenie TVN-u program wnętrzarski "Zróbmy sobie dom". Z kolei prezenter po tym, jak zrezygnował z pracy w Polsacie, został jednym z gospodarzy "Dzień dobry TVN". Małżonkowie jednak znajdują czas, by prężnie działać w mediach społecznościowych. Właśnie opublikowali zabawne nagranie z wakacji.

Zobacz wideo Joanna Koroniewska o hejcie i śmierci mamy. Zaapelowała do widzów

Joanna Koroniewska niezadowolona z wyjazdu

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor po tym, jak wybuchła pandemia COVID-19, a wiele osób było zamkniętych w domach, na poważne zajęli się swoimi kontami na Instagramie. Ruszyli z formatem "Domówki u Dowborów" i publikowali zabawne nagrania ukazujące ich życie codziennie. Po pandemii "Domówki" zaczęły pojawiać się coraz rzadziej (obecnie para całkowicie z nich zrezygnowała), ale na Instagramie nadal bardzo często publikowane są skecze z udziałem zakochanych.

Na najnowszym nagraniu uwieczniona została scenka rodzajowa z wakacji Dowbora i Koroniewskiej, którzy wybyli do hiszpańskiej Marbelli, gdzie jakiś czas temu kupili dom. Aktorka, która wskoczyła w bikini, nie kryła rozczarowania pogodą. - Dowbor, obiecałeś, że będzie ciepło - marudziła ze skwaszona miną. Jej mąż nie specjalnie przejmował się niesprzyjająca aurą i zadowolony rozkładał leżak. Na uwagę, że nie ma słońca, wypalił: - W d***e to mam.

Internauci zachęcają się Joanną Koroniewską i śmieją się z outfitu Macieja Dowobora

Internauci w komentarzach pod nagraniem nie kryli, że są zachwyceni poczuciem humoru pary. Sami dzielili się też swoimi doświadczeniami dotyczącymi nieudanych wyjazdów wakacyjnych. Nie zabrakło też komplementów skierowanych do aktorki. Fani Koroniewskiej byli pod wrażeniem jej wysportowanej sylwetki. "Wszystko jedno, ale figurę to ty Asiu masz super", "Zgrabna babka jesteś", "Super figura" - pisali. Pojawił się też wpis, w którym ktoś porównał Koroniewską do... Jennifer Aniston.

Na tym jednak nie koniec. Wiele osób skupiło się na stylówce Macieja Dowbora, który na nagraniu pojawił się w spodenkach i ciemnym T-shircie oraz japonkach i... czarnych skarpetkach. To właśnie połączenie letniego obuwia ze skarpetami rozbawiło internautów. "Dowbor pełna klasa: skarpety i laczki są. Wiedział, jak się przygotować", "Te skarpety! Czysty Polak na urlopie", "Pocieszę cię jak Dowbor w skarpetkach" - śmiali się.