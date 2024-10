W mediach cały czas huczy o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej z Maciejem Pelą. Informacja o tym, że małżonkowie postanowili rozejść się w swoje strony, gruchnęła na początku października. I choć żadne z nich nie potwierdziło do tej pory tych rewelacji, ani Kaczorowska, ani Pela również ich nie zdementowali. Obydwoje są za to bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Celebrytka rzuciła się w wir pracy, jednak znalazła też chwilę na przyjemności.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie jest fanką takiego podejścia

Agnieszka Kaczorowska świętowała urodziny Anny Gzyry

Agnieszka Kaczorowska na początku października pojawiła się na urodzinach swojej przyjaciółki, aktorki Anny Gzyry. Impreza była wyjątkowo huczna, bo Gzyra 3 października skończyła 40 lat. Jak wynika z Instagrama aktorki, wydarzenie odbyło się w pierwszy weekend października, jednak, co ciekawe, Kaczorowska relację z niego zamieściła niemal tydzień później. Serialowa Bożenka z "Klanu" opublikowała nagranie, na którym widać, jak wieczorowo ubrana pozuje do zdjęć wraz z solenizantką i jeszcze jedną przyjaciółką, aktorką Darią Zawratyńską. Kaczorowska podsumowała, że urodziny Gzyry były "piękne". Do posta dodała także wiele mówiący opis.

Przyjaźń to siła, która pomaga ci pokonać każde wyzwanie

- napisała. Czyżby był to komentarz do jej ostatnich zmian życiowych?

Wiadomo, dlaczego Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela milczą w sprawie rozstania

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela milczą na temat rozstania. Jak udało nam się dowiedzieć, ma wynikać to z ustaleń, na które obydwoje się zgodzili. Jak przekazał nasz informator, na razie między sobą podzielili się opieką nad dziećmi i są w trakcie regulowania kwestii formalnych. - Ustalili, że do czasu jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku, itp. nie będą nic komentować ze względu na dobro córek. Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świerzbi język - mówi nasze źródło. Nasz informator zdradził również, że Kaczorowska i Pela rzekomo korzystają z faktu, iż jest o nich obecnie głośno. - Stwierdzili, że skoro tak dużo osób śledzi ich każdy krok, teraz będą wykorzystywać swoje zasięgi w mediach społecznościowych do reklamowania swoich zawodowych aktywności i na tym się skupiać - dodaje nasze źródło.